Владимир Путин инициировал единовременную выплату пенсионерам

Президент России Владимир Путин предложил в 2021 году выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Однако такая мера поддержки будет разовой.
По словам главы государства, тысячи рублей, предусмотренной в качестве прибавки к пенсии, недостаточно. Она "подъедается" инфляцией.
"Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - передаёт слова Президента РИА Новости. Выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.
Также Владимир Путин предложил по итогам текущего года осуществить единовременную выплату по 15 тысяч рублей в среднем российским военнослужащим.