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22 августа 2021, 20:21

Владимир Путин инициировал единовременную выплату пенсионерам

пенсионное удостоверение

Всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, следует выплатить в этом году по 10 тыс. рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Президент России Владимир Путин предложил в 2021 году выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Однако такая мера поддержки будет разовой.

По словам главы государства, тысячи рублей, предусмотренной в качестве прибавки к пенсии, недостаточно. Она "подъедается" инфляцией.

"Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - передаёт слова Президента РИА Новости. Выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

Также Владимир Путин предложил по итогам текущего года осуществить единовременную выплату по 15 тысяч рублей в среднем российским военнослужащим.

Областная газета Свердловской области

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