На организацию переписи населения в Екатеринбурге потратят 23 миллиона рублей

Вопросы в анкете касаются, в частности, пола, возраста, гражданства, национальности и образования гражданина. Фото: Алексей Кунилов

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября. В Екатеринбурге в его организации будут задействованы 3,2 тысячи человек. Они будут не только ходить по домам уральцев, но и ждать их на стационарных участках. Также принять участие в исследовании можно будет и вовсе без помощи переписчиков.

Как рассказала в ходе вчерашнего брифинга руководитель отдела статистики населения и здравоохранения Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям (Свердловскстат) Елена Мугунова, в Екатеринбурге обходить и опрашивать респондентов будут 2 753 переписчика. В этом году они будут пользоваться специальными планшетами. Те, кто не захочет впускать в свой дом незнакомого человека, сможет сам прийти в один из 459 переписных участков (их адреса позже будут опубликованы на сайте горадминистрации; они будут расположены, в частности, в офисах МФЦ). Третий способ участия в переписи – самостоятельное её прохождение на портале госуслуг.

Для постоянных жителей России подготовлены 33 вопроса, касающихся социально-демографических характеристик и жилищных условий. Подтверждения этой информации и предъявления каких-либо документов от граждан потребовать не могут. А вот переписчики должны будут показать респондентам паспорт и удостоверение. Все данные переписи будут обезличены.

Предварительные результаты опросов должны быть готовы к апрелю 2022 года, а окончательные данные появятся в IV квартале того же года. С более подробной информацией о Всероссийской переписи населения можно ознакомиться на портале strana2020.ru, а также на сайтах Росстата или Свердловскстата.

Для проведения переписи в Екатеринбурге подобраны уже около 1,5 тысячи человек (то есть менее половины от требуемого количества), найдены 100 помещений, где разместятся переписные участки. По словам Елены Мугуновой, никаких трудностей с организацией исследования возникнуть не должно.

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин добавил, что из 40 тысяч домов, расположенных на территории муниципалитета, две тысячи всё ещё не обеспечены адресными табличками. Представители районных администраций в ежедневном режиме работают над устранением этого недостатка. Также в преддверии переписи в городе проверяют исправность уличного освещения. В общей сложности на организацию мероприятия в Екатеринбурге потратят более 23 млн рублей из федерального бюджета.

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