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27 августа 2021, 17:46

24 детям-сиротам вручили ключи от квартир возле аэропорта Кольцово

Девушка с ключами

Детей-сирот заселили в новостройки в жилом комплексе "Кольцовский дворик". Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В пятницу, 27 августа, 24 ребёнка-сироты получили ключи от квартир в Екатеринбурге. Их заселили в новостройки в жилом комплексе "Кольцовский дворик".

На приобретение этих квартир из регионального фонда жилищного строительства было направлено почти 36 млн рублей, а из областного бюджета - ещё 15,7 млн рублей. Общая площадь предоставленных детям-сиротам однокомнатных квартир составляет 840,9 квадратных метров.

Дети-сироты подписали договоры найма жилых помещений специализированного жилфонда, получили ключи и осмотрели свои квартиры в двух новостройках.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, долгое время дома, входящие в состав ЖК "Кольцовский дворик", относились к проблемным, так как застройщик не завершил их строительство. В 2019 году застройщиком комплекса стало Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования, которое в 2021 году завершило строительство домов и ввело их в эксплуатацию.

Областная газета Свердловской области

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24 детям-сиротам вручили ключи от квартир возле аэропорта Кольцово