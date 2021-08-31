Месячник пенсионера-2021: список бесплатных мероприятий для пожилых людей Свердловской области

В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии многие массовые мероприятия Месячника пенсионера проводят на свежем воздухе Фото: Павел Ворожцов

В минувшее воскресенье Свердловская область в девятый раз отметила День пенсионера. Этот праздник, который отмечается только в нашем регионе, дал старт традиционному Месячнику пенсионера на Среднем Урале. «Облгазета» составила список интересных и бесплатных мероприятий, которые доступны свердловским пенсионерам в начале нынешней осени.

В связи с напряжённой эпидситуацией из-за коронавируса в программе Месячника пенсионера возможны изменения: просим уточнять всю актуальную информацию по указанным в таблицах номерам телефонов. Посещение перечисленных мероприятий бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения. Внимание: практически везде требуется предварительная запись. Полную версию Месячника пенсионера можно увидеть на сайте министерства социальной политики Свердловской области.

ВАЖНО Помимо разных культурных, образовательных и спортивных событий для пенсионеров Среднего Урала организуют и ряд полезных мероприятий. Так, в плане Месячника пенсионера 2021 года, утверждённом заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым, значатся: дни открытых дверей в территориальных управлениях отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловской области, осмотры пенсионеров в специально выделенное время для посещения Центров здоровья в лечебно-профилактических учреждениях региона, проведение специализированных тематических ярмарок вакансий. Однако прежде чем обращаться в перечисленные учреждения, стоит узнать, проводится ли что-либо из вышеперечисленного в вашем муниципалитете и когда: из-за пандемии возможны изменения.

Опубликовано в №160 от 01.09.2021