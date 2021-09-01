Публикуем список свердловских городов, где 4 и 5 сентября пройдут ярмарки

Ранее власти Берёзовского ГО опубликовали график ярмарок на сентябрь и октябрь. Фото: Нина Георгиева.

По просьбам читателей "Областная газета" публикует список ярмарочных площадок на ближайшие выходные заблаговременно. 4 и 5 сентября торговые ряды будут развёрнуты в 20 муниципалитетах.

Согласно плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, список площадок в этот раз выглядит следующим образом:

Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (4 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (4 сентября с 9:00 до 17:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальна на ул. Академика Щварца, 17 (4 и 5 сентября);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальна на ул. Академика Щварца, 17 (4 и 5 сентября); Заречный – сельскохозяйственная ярмарка у ДК "Ровесник" (4 сентября с 9:00 до 16:00);

– сельскохозяйственная ярмарка у ДК "Ровесник" (4 сентября с 9:00 до 16:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Камышлов – сельскохозяйственная ярмарка "Пакровская" на ул. Гагарина, 32а (5 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Пакровская" на ул. Гагарина, 32а (5 сентября); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (4 и 5 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (4 и 5 сентября); посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 3 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 3 октября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (4 и 5 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (4 и 5 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ (4 сентября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ (4 сентября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Кушва – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (по 30 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (по 30 сентября); Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (4 и 5 сентября с 9:00 до 17:00) и сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина, 23 (4 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (4 и 5 сентября с 9:00 до 17:00) и сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина, 23 (4 сентября с 9:00 до 17:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 сентября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" на ул. Молодёжной, 1 (4 и 5 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" на ул. Молодёжной, 1 (4 и 5 сентября); село Косулино – универсальная ярмарка "Осенняя" от перекрёстка ул. Ленина-Кузнечная до перекрёстка ул. Ленина-Победы (4 сентября с 9:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка "Осенняя" от перекрёстка ул. Ленина-Кузнечная до перекрёстка ул. Ленина-Победы (4 сентября с 9:00 до 15:00); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (4 и 5 сентября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (4 и 5 сентября с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 сентября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 сентября с 11:00 до 15:00); Реж – сельскохозяйственная ярмарка на площади Костоусова, 82 (4 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка на площади Костоусова, 82 (4 сентября); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Важно понимать, что не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к выходным администрации муниципалитетов публикуют дополнительную информацию.

Добавим, ранее в пресс-службе администрации Берёзовского ГО сообщили о датах проведения ярмарок. Так, 4, 11, 18, 25 сентября и 2, 9 и 16 октября на Торговой площади будут работать традиционные осенние ярмарки по продаже товаров для садоводов и огородников и сельскохозяйственной продукции. По вопросам участия предлагается звонить по номеру 4-33-05.