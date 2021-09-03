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Общество
3 сентября 2021, 17:21

В Екатеринбурге создадут музей нотариата

Интервью с Ярковым В.В. (заведующий кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор)

История нотариата Свердловской области изучена достаточно хорошо, теперь пришло время её визуализировать Фото: Галина Соловьева

Новая выставочная площадка откроется в здании Нотариальной палаты Свердловской области уже в этом году. В экспозиции будут представлены около трёхсот архивных документов и фотографий, посвящённых истории развития нотариата на Среднем Урале. Среди них будет немало уникальных записей, рассказывающих об имущественных приобретениях династии Демидовых и о двоюродном брате Владимира Ленина, известном екатеринбургском нотариусе Владимире Ардашеве.

Новый музей увековечит достижения нынешних свердловских нотариусов и тех, кто трудился в нотариате в советское и дореволюционное время. Сбором материалов для экспозиции занимается рабочая группа во главе с членом правления НПСО, нотариусом Екатеринбурга Михаилом Перовым. Он и его коллеги уже собрали богатую историческую коллекцию, охватывающую период с XIX века до 1917 года.

Помощь в подготовке экспозиции им оказывают специалисты Государственного архива Свердловской области, которые предоставили цифровые копии редких документов. В частности, выписки об оформлении прав на имущество рода Демидовых, архив подлинных автографов российских государственных деятелей, чиновников и военачальников, живших в разное время на Урале. Будут в музее и экспонаты, посвящённые семье Ардашевых, члены которой были уважаемыми юристами и приходились родственниками Владимиру Ленину.

- На сегодня это уже порядка 6,5 гигабайта информации, – рассказал «ОГ» президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков. – Вся она будет преобразована в наглядные материалы, с которыми можно будет познакомиться в видеоформате. Также мы оформим в нашем здании витрины, где выставим самые ценные документы и фотографии. Открыть экспозицию мы планируем к концу этого года.

Создатели музея будут самостоятельно искать подлинные документы в архивах области и малых городов, где подчас хранятся интересные материалы из советского прошлого. Нотариальная палата Свердловской области обращается ко всем нотариусам и жителям региона с просьбой принять участие в пополнении коллекции. Можно передать документы и предметы на постоянное или временное хранение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 77 или направить по электронной почте office@npso66.ru с пометкой «Для музея». Подробности можно узнать по телефону: 8 (343) 254–29–65.

Областная газета Свердловской области
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