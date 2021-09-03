В Екатеринбурге создадут музей нотариата

История нотариата Свердловской области изучена достаточно хорошо, теперь пришло время её визуализировать Фото: Галина Соловьева

Новая выставочная площадка откроется в здании Нотариальной палаты Свердловской области уже в этом году. В экспозиции будут представлены около трёхсот архивных документов и фотографий, посвящённых истории развития нотариата на Среднем Урале. Среди них будет немало уникальных записей, рассказывающих об имущественных приобретениях династии Демидовых и о двоюродном брате Владимира Ленина, известном екатеринбургском нотариусе Владимире Ардашеве.

Новый музей увековечит достижения нынешних свердловских нотариусов и тех, кто трудился в нотариате в советское и дореволюционное время. Сбором материалов для экспозиции занимается рабочая группа во главе с членом правления НПСО, нотариусом Екатеринбурга Михаилом Перовым. Он и его коллеги уже собрали богатую историческую коллекцию, охватывающую период с XIX века до 1917 года.

Помощь в подготовке экспозиции им оказывают специалисты Государственного архива Свердловской области, которые предоставили цифровые копии редких документов. В частности, выписки об оформлении прав на имущество рода Демидовых, архив подлинных автографов российских государственных деятелей, чиновников и военачальников, живших в разное время на Урале. Будут в музее и экспонаты, посвящённые семье Ардашевых, члены которой были уважаемыми юристами и приходились родственниками Владимиру Ленину.

- На сегодня это уже порядка 6,5 гигабайта информации, – рассказал «ОГ» президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков. – Вся она будет преобразована в наглядные материалы, с которыми можно будет познакомиться в видеоформате. Также мы оформим в нашем здании витрины, где выставим самые ценные документы и фотографии. Открыть экспозицию мы планируем к концу этого года.