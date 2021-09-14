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Общество
14 сентября 2021, 15:51

В сёла и деревни от 100 человек проведут связь и интернет

Специалисты обещают, что скорость Интернета будет достаточной для использования телемедицины и организации дистанционного обучения Фото: Алексей Кунилов

Специалисты обещают, что скорость Интернета будет достаточной для использования телемедицины и организации дистанционного обучения Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале стартовала обновлённая программа устранения цифрового неравенства, которая позволит подвести мобильную связь и Интернет к сёлам и деревням, где проживают 100 и более человек. До конца текущего года связь придёт как минимум в 8 таких населённых пунктов.

В Свердловской области программа по устранению неравенства в малых населённых пунктах стартовала в 2015 году. В рамках этого проекта Интернет подводили к сёлам и деревням с населением от 250 до 500 человек. Что касается остальных малонаселённых пунктов, операторы связи устанавливали базовые станции там, где считали это экономически целесообразным. Поэтому деревни с населением около 100 человек, где ловят «Мотив» или «Теле2», на Среднем Урале есть, но это исключительные истории.

Работать по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) в Свердловской области будет Ростелеком. В апреле Минцифры России подписало с компанией соглашение, которое расширяет существующий между ними договор оказания услуг связи. По проекту УЦН 2.0 компания будет устанавливать базовые станции в тех населённых пунктах, где до настоящего момента отсутствовали не только Интернет, но и мобильная связь. Подключать станции планируют в основном за счёт оптоволоконных линий.

Первыми населёнными пунктами, где установят такие станции, станут деревни Верх-Тиса (Ачитский район), Голякова (Слободо-Туринский район), сёла Шилкинское (Камышловский район), Балаир и Кокуй (Талицкий район). До конца года базовые станции также установят в талицком посёлке Боровской и сёлах Юрта и Каменка (Новолялинский район). После того как базовые станции заработают и будет подключено другое необходимое оборудование в территории будут выезжать специалисты компании для выдачи сим-карт.

  • Опубликовано в №170 от 15.09.2021 
Областная газета Свердловской области
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