Беременность станет объективной причиной для отсутствия заработка при подаче заявления на детские пособия

Пособия оказывают финансовую помощь молодым мамам. Фото: Галина Соловьёва

В России изменят правила назначения пособий для семей с детьми. Теперь беременность войдёт в список объективных причин для отсутствия заработка в "правиле нулевого дохода".

Изменения коснутся пособий на детей от трёх до семи лет включительно, а также одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет, сообщается в Instagram Министерства труда России.

Эти социальные выплаты назначаются с учётом оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода" - наличие у взрослых членов семьи заработка или отсутствие по объективным жизненным обстоятельствам.

Правки вносят коррективы в требования к доходу - теперь период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

Изменения внесут до конца этого года.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет в 2020 году. Сейчас сумма выплаты зависит от достатка семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.