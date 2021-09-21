В Екатеринбурге на улице Ленина открылась галерея фотопортретов ветеранов войны

Пётр Ушаков был призван на войну в 17 лет. На портрете он такой, каким его захотел запечатлеть фотохудожник. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Герои России, какими их никто не видел». Портреты ветеранов войны выставлены в сквере на проспекте Ленина, в пешеходной зоне между площадью 1905 года и улицей Хохрякова. Фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» проходит уже четвёртый год и впервые – в Екатеринбурге.

В этом году благотворительная акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Профессиональные фотографы отправились в 6 городов страны, чтобы жители их могли узнать своих ветеранов такими, какими их ещё не видел никто. В Екатеринбурге съёмку вела Ольга Тупоногова-Волкова. Её снимки часто появляются в таких «глянцевых» изданиях, как Vogue, Elle, Tatler.

В день открытия выставки её посетили герои снимков – ветераны Великой Отечественной. Среди них – Пётр Филиппович Ушаков, проживающий в Сысерти. Сейчас ему 96 лет.

– Я почти всю войну прошёл, – вспоминает ветеран. – В 1942 году был призван, нас готовили в Свердловске, в пехотном училище, а воевать начал с 5 июля 1943 года на Курской дуге.

На фото в плаще Пётр Ушаков выглядит импозантно, но заметил, что в жизни так ходить не приходилось. Впрочем, такова и задумка организаторов выставки: показать своих героев такими, какими они себя ещё не видели. Фотоработы будут выставлены до 21 октября.