Владимир Путин поздравил писателя Эдварда Радзинского с юбилеем

Сегодня, 23 сентября, у писателя, драматурга, сценариста Эдварда Радзинского юбилей. Ему исполнилось 85 лет.
Юбиляра поздравил Президент России Владимир Путин. В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, глава государства отметил, что Радзинского "хорошо знают и любят как автора целого ряда просветительских проектов, чьё творчество завоевало сердца самой широкой аудитории, в том числе молодёжи".
Президент пожелал писателю здоровья, благополучия и бодрости духа. В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал имениннику новых творческих успехов и вдохновения.
"Вас, одного из самых ярких писателей и драматургов, известного историка, уникального рассказчика, интеллигента и эрудита, по праву считают современным классиком. Ваши литературный дар, мастерское владение словом воплощаются в замечательные романы, повести и пьесы, которые пользуются огромной популярностью", - говорится в поздравлении председателя Правительства России.
Досье
Эдвард Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Писать начал ещё в школе. Первый рассказ опубликовал в 16 лет. Окончил Московский историко-архивный институт.
В 1960 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена его первая пьеса – "Мечта моя… Индия". А вот известность к нему пришла в 1960-х годах, после постановки режиссёром Анатолием Эфросом двух его пьес: "104 страницы про любовь" и "Снимается кино" в Театре имени Ленинского комсомола.