Владимир Путин поздравил писателя Эдварда Радзинского с юбилеем

Президент пожелал юбиляру здоровья, благополучия и бодрости духа. Фото: сайте Кремля.

Сегодня, 23 сентября, у писателя, драматурга, сценариста Эдварда Радзинского юбилей. Ему исполнилось 85 лет.

Юбиляра поздравил Президент России Владимир Путин. В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, глава государства отметил, что Радзинского "хорошо знают и любят как автора целого ряда просветительских проектов, чьё творчество завоевало сердца самой широкой аудитории, в том числе молодёжи".

Президент пожелал писателю здоровья, благополучия и бодрости духа. В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал имениннику новых творческих успехов и вдохновения.

"Вас, одного из самых ярких писателей и драматургов, известного историка, уникального рассказчика, интеллигента и эрудита, по праву считают современным классиком. Ваши литературный дар, мастерское владение словом воплощаются в замечательные романы, повести и пьесы, которые пользуются огромной популярностью", - говорится в поздравлении председателя Правительства России.