«Областная газета» стала лауреатом конкурса «СМИротворец-Урал-2021»

Диплом лауреата конкурса «СМИротворец-Урал-2021» Станиславу Мищенко (слева) вручил заместитель директора департамента внутренней политики ЯНАО Хизри Алхаматов. Фото: Ямал-Медиа

Обозреватель издания Станислав Мищенко и фотокорреспондент Галина Соловьёва заняли второе место в номинации «Печать» за публикацию, посвящённую ситуации вокруг буддийского монастыря на горе Качканар.

Награждение победителей регионального этапа XIII Всероссийского конкурса «СМИротворец» по УрФО состоялось в городе Салехард. Лауреатами конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в пяти номинациях стали представители 13 уральских СМИ – газет, интернет-порталов, теле- и радиоканалов. В номинации «Печать» второе место заняли журналисты «Облгазеты» Станислав Мищенко и Галина Соловьёва за материал и фоторепортаж «Почему буддисты на горе Качканар так долго не хотели съезжать из монастыря?», которые вышли в № 023 от 10.02.2021.

Наряду с сотрудниками «ОГ» жюри конкурса, в которое вошли члены Союза журналистов России и представители администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, отметило ещё три СМИ из Екатеринбурга. Второе место в номинации «Телевидение» заняла автор программы «Национальное измерение» телекомпании «ОТВ» Дарья Храмцова, серебро в номинации «Территория ЭТНО» досталось порталу Культура-Урала.рф за «Новый культурный путеводитель по городам Свердловской области», а первое место в номинации «Интернет» – корреспонденту городского портала Е1.ру Анне Жиловой за цикл статей о мигрантах.

– Среди материалов СМИ, вышедших в финал «СМИротворец-Урал-2021», – масштабные исследования и камерные личные истории, яркие короткие сюжеты и документально-художественные фильмы, исторические и культурно-развлекательные материалы. Их объединяет неподдельный интерес и глубокое погружение в тему межэтнических отношений, – сказала на церемонии награждения председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. – Журналистика на Урале особенная. Когда мы смотрим, какие работы приходят на конкурс «СМИротворец» из разных федеральных округов, мы видим, что на Урале она более жёсткая, более конкретная и более критичная. И это очень здорово.

Опубликовано в №180 от 29.09.2021