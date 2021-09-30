Есть предложение: посмертно наградить солдат, не удостоенных орденов и медалей на войне

Алексей Зыков убеждён, что все, кто сложил головы в войне с фашизмом, достойны награды. Фото: Галина Соловьёва

До сих пор награды находят героев, с которыми разминулись во время Великой Отечественной войны. Но ещё больше бойцов, кого ни ордена, ни медали не найдут никогда, поскольку они ушли в вечность, не будучи награждёнными. Не пора ли исправить несправедливость?

– Я считаю, что настала пора наградить всех тех, кто погиб или пропал без вести в ходе боёв, умер от ран и болезней, сгинул в плену во время Второй мировой войны, – говорит председатель Свердловского общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков. – Все они внесли свой вклад в победу, хотя не все были отмечены медалями и орденами. Надо это исправить, и вручить награды их детям, внукам, правнукам.

Организация, которую возглавляет Алексей Зыков, объединяет родственников тех, кто погиб или пропал без вести в ходе боёв, умер от ран и болезней, сгинул в плену в период Второй мировой войны. Со своим предложением он пришёл в редакцию «Областной газеты», так как считает, что её авторитет и влияние помогут восстановить справедливость в отношении тех, чья гибель в борьбе с фашизмом так и осталась не отмеченной государством.

Да, мы говорим: «Вечная память павшим!», но достаточно ли этого? Их потомкам, конечно же, хочется, чтобы эти слова закреплялись в граните памятников, в медалях и орденах, бережно хранящихся в домашнем архиве и передающихся по наследству из поколения в поколение. Тогда и память, и слава будут вечными.

– В этом году мы отметили восьмидесятилетие начала войны. Но именно в первые, самые страшные годы воинов награждали скупо, – говорит Алексей Зыков. – Наверное, и не до того было, и поражения наша армия терпела одно за другим. Но ведь сражались люди геройски. И они не виноваты, что их тогда по каким-то причинам не представили к медали или ордену.

Действительно, орден Отечественной войны был учрежден лишь в мае 1942 года, а медаль «За оборону Москвы» – вообще в 1944 году, хотя немцев от столицы отбросили в декабре 1941 года. Большинство же боевых медалей и орденов появилось в 1943-м, названном переломным – тогда война покатилась на запад.

– Однажды ко мне обратились родственники Фёдора Сумзина, который пропал без вести в самом начале 1942 года, от него перестали приходить письма, – рассказывает Алексей Зыков. – Просили помочь найти его следы. Не буду пересказывать долгую историю поисков, скажу лишь, что мне удалось установить судьбу уральца. Он погиб возле посёлка Победа, что в шести километрах от Ржева, и был похоронен в братской могиле. Но эта находка оказалась не единственной. Просматривая список фамилий на мемориале, я установил, что в братской могиле, в которой захоронены 102 воина, 24 – уральцы, призванные на фронт из Свердловской области.

Изнурительные бои по освобождению Ржева начались как раз в январе и шли до марта 1943 года. В своей статье для американского журнала National Interest, сообщает российское информационное агентство (РИА «Новости»), Президент Российской Федерации Владимир Путин привёл такие цифры: «Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести. Впервые я называю эти ужасные, трагические и далеко не полные цифры, собранные из архивных источников. Я делаю это, чтобы почтить память подвига известных и безымянных героев, которые по различным причинам незаслуженно и нечестно мало обсуждались или вовсе не упоминались в послевоенные годы».

А ведь таких кровавых битв было множество. И как тут не вспомнить пронзительные строки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», где повествование ведётся от имени безвестно павшего солдата: «Наша вечная слава – невесёлый резон». Сражаясь с врагом, они, конечно же, не думали о наградах, но это не означает, что мы не должны думать о том, как наградить тех, кто отдал жизнь за Родину.

– Спустя десятки лет после окончания войны, в юбилейные годы орден Отечественной войны массово вручали живым фронтовикам, у которых не было никаких наград, а о павших так и не подумали, – подчеркивает Алексей Зыков. – Несправедливо обойдёнными остаются и трудармейцы, которые надрывались на строительстве заградительных сооружений, в шахтах и рудниках, умирали от истощения и непосильной работы. А ведь они тоже внесли свой вклад в победу.

Как отметил Алексей Зыков, многие инициативы регионального движения «Семьи погибших воинов» удалось реализовать. Так, в дендрарии на улице 8 Марта в Екатеринбурге была заложена Аллея памяти в честь воинов-уральцев, безвестно павших в годы Второй мировой войны, и установлен мемориальный камень. Посаженные там лиственницы уже вымахали в мощные деревья. А учреждённая в 2005 году губернатором Эдуардом Росселем Минута скорби 22 июня превратилась со временем во всероссийский День памяти и скорби.

– Надеюсь, что и наша инициатива по награждению тех, кто погиб или пропал без вести в ходе боёв, умер от ран и болезней, сгинул в плену во время Второй мировой войны, найдёт отклик у депутатов Госдумы, у президента, – говорит Алексей Зыков. – Это может быть либо медаль «За победу над Германией», либо специально учреждённая медаль, или памятный знак. Главное – признание, что мы ценим всех павших.