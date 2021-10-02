В Свердловской области из-за смога объявлена первая степень опасности

Столицу Урала тоже может затянуть смог. Фото: Александр Зайцев

Жителей Свердловской области снова предупредили о неблагоприятных метеоусловиях. Регион накроет смогом до вечера 4 октября.

По данным Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, установятся в Свердловской области на четыре дня.

"С 20 часов 1 октября до 20 часов 4 октября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Предупреждение отменят в понедельник, 4 октября, в 20:00.