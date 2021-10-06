Объявленная в федеральный розыск экс-замминистра Минпросвещения РФ сама пришла в полицию

Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой. Фото: Алексей Кунилов.

Стало известно, где находится экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова. Ранее она была объявлена в федеральный розыск.

Сейчас Марина Ракова находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве. С ней проводятся следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк. Издание также пишет, что Ракова сама пришла в полицию.

Напомним, в начале октября Ракову объявили в федеральный розыск. Ей заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагалось, что она скрывается на территории Украины.

Что известно. Незадолго до своего назначения на пост замглавы Минпросвещения Ракова возглавляла ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". В 2019 году, уже занимая пост заместителя министра, она добилась выделения фонду бюджетных средств, предназначенных для выполнения госконтрактов в рамках нацпроекта "Образование".

На тот момент гендиректором фонда был Максим Инкин, а его заместителем - Евгений Зак. 30 сентября Тверской районный суд Москвы отправил обоих на два месяца в СИЗО. Их подозревают в совершении крупного мошенничества по уголовному делу, в котором фигурирует Марина Ракова. В рамках этого же дела у неё прошли обыски.

Известно, что пост замминистра она освободила по собственному желанию в марте 2020 года. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф сообщил о её назначении вице-президентом кредитной организации. Сегодня стало известно, что Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября.