Чего ждать от нового сезона на ОТВ?

Авторы программы ««Снимаем маски» считают, что она может помочь людям разобраться в их психологических проблемах. Фото: телеканал ОТВ.

Свердловское областное телевидение объявило о начале нового сезона – уже с 18 октября в эфир выйдут новые телепередачи. Это первый новый телесезон ОТВ под руководством Элеоноры Расуловой с частично обновлённой командой. «Облгазета» узнала, как на канале разнообразят досуг свердловчан этой осенью.

Программы о путешествиях на ОТВ уже были, но теперь канал запустил шоу «Навигатор», в котором зрителям обещают показать небанальные достопримечательности Урала. В отличие от других новых передач, «Навигатор» уже выходит в эфир по будням с 18:00.

– Мы покажем, что такое современный и комфортабельный отдых в диких условиях, – поясняет ведущая, корреспондент и редактор программы Мария Новикова.

Вторая премьера – программа «Снимаем маски», которая должна помочь разобраться в психологических проблемах. Идея передачи заключается в том, что обычные люди получат консультацию психологов и психотерапевта прямо в эфире. По словам одного из ведущих программы Максима Барановского, консультация перед камерами не будет принципиально отличаться от консультации в кабинете – разве что на герое будет маска, чтобы он не стеснялся говорить о своих проблемах. Конечно, полноценно разобраться с глубинной болью за такое короткое время трудно, но авторы передачи уверены, что она всё равно возымеет целительный эффект. Психологическое шоу будет идти с понедельника по четверг в 11:00 и в 17:00.

Всё, что боятся обсуждать вслух, вынести на телеэкран – такова задумка проекта «Все говорят об этом». В новом ток-шоу ведущий Евгений Енин обсудит с гостями программы такие темы, как секс на первом свидании и убийство при самообороне, публичное обнажение и многое другое. Герои программы встретятся, чтобы решить нелёгкие споры, но ведущий поможет им не дойти до драки. А приглашённые эксперты программы расскажут, куда обращаться в обсуждаемых неоднозначных ситуациях. «Все говорят об этом» будет выходить по будням в 20:30.

Стереотип, что футбол – чисто мужская тема, уходит в прошлое. Ведущая программы «Футбольный Урал»Мария Андрианова введёт телезрителей в курс дела: в программе будут показывать все важные футбольные события Свердловской области, в том числе и освещать женский футбол. Болельщиков ждут комментарии специалистов, мнения экспертов и конкурс прогнозистов в перерывах между периодами. Все домашние игры хоккейного клуба «Автомобилист» также будут выходить в прямом эфире.