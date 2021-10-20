Вопрос блокировки «ОГ» обсудили в ходе «Юридической недели на Урале»

Благодаря общественному резонансу на разблокировку сайта «Областной газеты» ушло меньше суток Фото: Павел Ворожцов/Геннадий Богатырёв

20 октября в УрГЮА в рамках международного форума «Юридическая неделя на Урале» состоялся круглый стол по теме «Обеспечение прав журналистов, предусмотренных законодательством РФ о СМИ». В мероприятии приняли участие в том числе и юристы «Областной газеты».

В ходе круглого стола его участники обсуждали такие темы как «Правовые риски при использовании контента иноагентов», «Информация о частной жизни и персональные данные в СМИ: тенденции судебной практики», «Ограничения свободы массовых коммуникаций в целях обеспечения публичных интересов» и «Взаимодействие Свердловского областного суда со СМИ».

По словам заместителя гендиректора «ОГ» Игоря Гузика, обсуждение основных тем форума проходило в активных дискуссиях. Отмечалось, что проблемы в сфере массовых коммуникаций существуют как на уровне государственных органов власти, так и на уровне самих журналистов – в этом направлении специалистам в области права есть над чем работать.

Участники круглого стола проявили интерес к тому, насколько удачно «Областной газете» удалось разрешить ситуацию с блокировкой её сайта Роскомнадзором. Напомним, интернет-версия издания была заблокирована почти сутки по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Поводом стала юмористическая публикация четырёхлетней давности. Юристы издания обращались в Генеральную прокуратуру РФ и в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ответы на наши обращения должны быть получены в ближайшие дни.

Позитивным примером защиты прав журналистов за последнее время можно считать и недавние решения судов по делам «ОГ», вынесенные в пользу издания. Во-первых, областной суд отметил штраф газете, наложенный Роскомнадзором за распространение информации об НКО, включённых в реестр иноагентов («ОГ» подробно писала об этом в интернет-версии издания 23 сентября).

Второй пример – решение Кировского районного суда Екатеринбурга по административному исковому требованию издания к департаменту информполитики Свердловской области и её директору Юлии Хусаиновой в связи с непредоставлением ответа на запрос редакции. Ответ руководителя ДИПа был признан незаконным. На неё возложили обязанность устранить нарушение прав, свобод и законных интересов журналистов.