Прокуратура подтвердила сообщения о нашествии тараканов в детском саду Берёзовского

В ходе осмотра пищеблока в садике были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура Свердловской области провела проверку после публикации СМИ о нашествии тараканов в детском саду пос. Сарапулка города Берёзовский. В ходе осмотра пищеблока в садике были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, надзорные мероприятия проводились совместно со специалистами Роспотребнадзора.

На момент проведения проверки, утром 16 сентября, в помещении пищеблока детсада были обнаружены живые мухи, в горячем цехе над производственным оборудованием висели липкие ленты с мёртвыми мухами, на полу были найдены засохшие тараканы. На полу, оборудовании и за батареями была видна грязь.

Плановые обследования на заселённость членистоногими проводятся менее двух раз в месяц, а мероприятия по дезинсекции и дератизации не проводятся вообще. Помещения пищеблока не подвергаются надлежащей уборке.

По результатам проверки прокуратура Берёзовского возбудила в отношении ООО "Комбинат общественного питания", организатора питания в детском саду, дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов или подлежащих применению обязательных требований к продукции), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей), а также внесла представление директору компании.

Начальнику управления образования Берёзовского ГО было внесено представление в связи с нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в БМАОУ "Основная общеобразовательная школа №30". После проверки все помещения дошкольного учреждения были обработаны, проведена генеральная уборка.