Почему вневедомственную охрану называют «ночной полицией»?

Начальник областного УВО Артур Бадалян: «Наше управление входит в пятёрку лучших в стране» Фото: Алексей Кунилов

Служба вневедомственной охраны в нашей стране родилась 29 октября 1952 года. Накануне профессионального праздника журналисты «ОГ» побывали в подразделениях управления вневедомственной охраны Свердловской области и узнали, что изменилось за 69 лет в её работе, а что осталось незыблемым.

На договорной основе

Под защитой подразделений УВО находятся объекты, которые подлежат обязательной охране, а также предприятия, учреждения, магазины, квартиры, дома и автомашины граждан, причём последние даже во время движения. Охрана выполняется по договорам. Организация, так сказать, коммерческо-бюджетная. Свои услуги она предоставляет по договорам, а бюджетная – потому что полученные средства направляет в казну, а потом оттуда же финансируется. К примеру, в этом году в федеральный бюджет уже перечислено 603 576 тысяч рублей, план выполнен на 106 процентов.

– Но были времена, когда перечисляли в бюджет втрое больше, – говорит начальник управления вневедомственной охраны Свердловской области полковник полиции Артур Бадалян. – Причины спада просты: произошло сокращение личного состава с 5 тысяч человек до 3,5 тысячи. Это повлекло уменьшение числа охраняемых объектов и объёма доходов.

Между тем желающих воспользоваться услугами вневедомственной охраны более чем достаточно. Она выгодно отличается от частных охранных предприятий своей технической оснащённостью, подготовкой и надёжностью кадров. Попасть под её защиту стремятся не только юридические лица, но и граждане.

– Раньше систему охраны в квартире надо было устанавливать до того, как сделаешь ремонт, – вспоминает Артур Бадалян. – Приходилось сверлить стены, прокладывать провода. Теперь сигнализация беспроводная, внешний вид жилища не портит.

Наклейка «Объект находится под наблюдением» отпугивает лиц с преступными наклонностями лучше, чем какой-нибудь фумитокс – насекомых. Ну а те, кого не отпугивает, попадают в руки групп задержания, не успев совершить кражу. В малых городах, по словам Артура Бадаляна, фиксируется до пяти и сработок сигнализации в сутки, в крупных – до десяти. Особенно активизируются «джентльмены удачи» летом, когда люди разъезжаются в отпуска и на дачи. Тем не менее за последние десять лет вневедомственная охрана не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов.

В Екатеринбурге в каждом районе по три группы задержания, только в Ленинском районе на одну больше. Впрочем, территориальная привязка не мешает работать и на земле соседей: чей экипаж находится ближе к месту происшествия, тот и спешит на помощь. В небольших городах группа задержания прибывает за 3–5 минут, в больших, когда на дорогах пробки, – максимум за 10 минут.

Доверие молодым

Вневедомственную охрану на заре её существования называли «ночной милицией», поскольку по ночам улицы городов в основном патрулировали именно её экипажи. Это название за ней сохранилось, хоть и в несколько изменённом виде – «ночная полиция», так как она по-прежнему подставляет плечо коллегам из органов внутренних дел.

– Есть совместный приказ о взаимодействии вневедомственной охраны и органов внутренних дел, – говорит Артур Бадалян. – К тому же нас связывают десятки лет общей истории, только последние пять лет мы существуем врозь. В настоящее время у нас будут добрые человеческие отношения. И мои последователи эту традицию продолжат.

Недостатка в желающих поступить на службу в УВО нет. Это даёт возможность, во-первых, вести отбор кадров, предъявляя достаточно высокие требования к претендентам, во-вторых, не снижать спрос и расставаться с теми, кто не проявляет должного рвения или морально неустойчив.

По словам руководителя, молодёжь идёт перспективная. Молодые люди понимают, куда и зачем они пришли, знают, чего хотят достичь. У них отличная физическая подготовка, хорошее образование. Конечно, попадаются, как и везде, люди с гнильцой, но они не задерживаются.

– Вообще, я доверяю молодым, – говорит Артур Бадалян. – Могу капитана назначить на подполковничью должность, если его знания, умение руководить, работать с людьми позволяют. И справляются. Порой даже лучше тех, кто старше и выше по званию. Может, дело в том, что молодым есть к чему стремиться, им хочется себя показать.

Судя по задачам, которые возложены на вневедомственную охрану, служить в ней должны исключительно мужчины. Но это не так. Женщинам здесь тоже дело находится. Они трудятся в управленческих структурах, несут дежурство за пультами централизованного наблюдения. Чтобы следить за множеством объектов, выведенных на экраны компьютеров, особенно необходимы женское терпение и внимание.

– А в группы задержания слабому полу путь заказан?

– Ну почему же, там они тоже служат, – улыбается заместитель начальника УВО полковник полиции Дмитрий Гречишников. – Но это участницы и победительницы автогонок, мастера спорта по самбо и тхэквондо. У них даже есть некоторое преимущество при встрече с преступниками мужского пола – те несколько теряются в схватке с женщиной.

Это вам не ВОХР

Не дай бог, разговаривая с сотрудниками вневедомственной охраны, назвать их вохровцами.

– Нам это обидно, – отреагировал на такую оговорку журналиста председатель совета ветеранов вневедомственной охраны по Екатеринбургу Андрей Перескоков. – ВОХР – это ведомственная охрана. Если кто помнит, преклонных лет сторожа. Чаще невооружённые либо вооружённые свистком или ружьём – как в комедии «Операция Ы».

Разговор наш состоялся в музее управления вневедомственной охраны, который создают ветераны. Открыть его собираются в следующем юбилейном году. Здесь представлена вся история службы: летопись подразделений, рассказы о людях, событиях, форма, техника.

– Эти пульты, «Байкал» и «Ялта», – не самые древние, – указывая на металлические ящики с рядами переключателей, говорит заведующий музейным комплексом Евгений Стенин. – На них дежурные принимали сигналы тревоги в 80-е годы прошлого века.

– А это – форма, переданная нам лично генерал-майором в отставке Владимиром Гордеевым, который прослужил во Внутренних войсках более сорока лет, – добавляет председатель совета ветеранов областного УВО Сергей Шабынин. – Есть в музее и форменки с плеча наших коллег, служивших в далёкие 50-е годы.

Собранные в музее экспонаты наглядно демонстрируют, перефразируя поэта, прогресса «шаги саженьи». Огромные чёрные магнитофоны с плёночными бобинами для записи переговоров, неподъёмные рации, телефонные трубки в металлических коробках – они висели на улицах, и по ним можно было связаться с дежурным, чтобы сообщить о преступлении, вызвать наряд. На журнальном столике – образцы автомашин разных лет, на которых вели патрулирование.

– А я застал ещё времена, когда группы задержания по тревожному сигналу выезжали на такси, – вспоминает Андрей Перескоков. – Хорошо, что всё это в прошлом.

Лихие, боевые

Период расцвета для вневедомственной охраны, по словам Андрея Юрьевича, начался в 90-х годах, когда службу перевели на самофинансирование. Часть заработанного на охране объектов шла в бюджет, часть расходовалась на нужды ведомства. Были построены новые здания, закуплен транспорт, современная техника, хорошее обмундирование. Даже жильё для сотрудников стали строить, детей отправлять на юг.

Однако 90-е не зря называют «лихими». Поскольку милиция в те годы сидела на голодном пайке – не было денег даже на то, чтобы заправить служебные автомашины, львиную долю забот взяла на себя «ночная милиция». Её наряды патрулировали улицы, выезжали по сообщениям на «02», противостояли разгулявшейся преступности. На стенах музея – галерея сотрудников вневедомственной охраны, погибших в борьбе с криминалом. Игорь Колестров был убит при задержании бандитов, грабивших водителей на трассе Волчанск – Карпинск, Сергей Правда нёс службу на стационарном посту в магазине джинсовой одежды в центре Екатеринбурга, когда туда ворвались вооружённые грабители, Сергей Ланцев закрыл собой кассира, который развозил пенсии в Каменске-Уральском…

– Многих товарищей мы тогда потеряли, – вздыхает Андрей Перескоков. – Опасные были времена. Вместе с товарищами мне довелось поработать в составе сводного отряда в Тольятти. Власть выдергивала из-под коммерсантов «АвтоВАЗ», где воровали по-страшному, а мы там полгода наводили порядок. Наше подразделение за первую неделю сделало столько, сколько тамошним коллегам не удалось за год.

– Вас не пытались подкупить?

– Уральцев подкупить нельзя, – вступает в разговорпредседатель совета ветеранов областного УВО Сергей Шабынин. – Нас учили служить люди, прошедшие войну, они имели твёрдые понятия о чести и совести. А теперь те, кого мы учили, передают традиции молодым сотрудникам.

ВАЖНО В Свердловской области управление вневедомственной охраны имеет 32 подразделения.

Ежесуточно на маршрутах патрулирования задействованы 93 группы задержания общей численностью 190 человек.

49 пунктов централизованной охраны держат под наблюдением 10 433 объекта, 61 из которых подлежит обязательной охране, а также 14 581 место проживания и хранения имущества граждан.

Заключены договоры на централизованную охрану 44 автотранспортных средств физических и юридических лиц при помощи системы мониторинга подвижных объектов с реагированием нарядами подразделений.

ЦИФРЫ С начала 2021 года группы задержания областного управления вневедомственной охраны осуществили: 34 108 выездов на тревожные сообщения из охраняемых объектов;

25 891 выезд по сигналу «тревога» на пункт централизованного наблюдения.

ФИЗПОДГОТОВКА Для каждой возрастной категории, а также для мужчин и женщин установлены разные нормативы, но все они достаточно жёсткие – выполнить их на отлично без ежедневной тренировки не получится. Мужчины Подтягивание на перекладине: до 25 лет — 15 раз; 25–30 лет — 14 раз; 30–35 лет — 13 раз. Отжимание: до 25 лет — 47 раз; 25–30 лет — 44 раза; 30–35 лет — 41 раз. Прыжки со скакалкой: до 25 лет — 550 раз ; 25–30 лет — 500 раз; 30–35 лет — 450 раз. Женщины Отжимание: до 25 лет — 17 раз; 25–30 лет — 16 раз; 30–35 лет — 13 раз. Наскок на тумбу: до 25 лет — 9 раз; 25–30 лет — 8 раз; 30–35 лет — 6 раз. Прыжки со скакалкой: до 25 лет — 130 раз; 25–30 лет — 120 раз; 30–35 лет — 95 раз

СПРАВКА «ОГ» Служба вневедомственной наружной сторожевой охраны (ВНСО) была создана 29 октября 1952 года. Однако в Свердловской области отдел ВНСО при управлении внутренних дел появился на год позже – 2 ноября 1953 года. Возглавил его полковник милиции Иван Валицкий. В состав ВНСО вошли сторожевые и военизированные подразделения, которые стали осуществлять наружную охрану особо важных и режимных объектов, промышленных предприятий и строительных организаций, хозяйственных, административных и других объектов. В 1987 году под вневедомственную охрану в стране было передано более 40 тысяч объектов народного хозяйства. Повсеместно были созданы пункты централизованной охраны (ПЦО). В 2016 году вневедомственная охрана вошла в структуру Росгвардии.

Построение перед учебными стрельбами Фото: Пресс-служба Росгвардии

Вызов принят. Экипаж готов выехать к месту происшествия Фото: Пресс-служба Росгвардии

За таким пультом несли дежурство в прошлом веке Фото: Алексей Кунилов

Так выглядит современный пункт централизованного наблюдения Фото: Пресс-служба Росгвардии

За 69 лет у вневедомственной охраны сменилось много моделей автомобилей Фото: Алексей Кунилов

Такие радиостанции весом в 15 килограммов таскали с собой милиционеры Фото: Алексей Кунилов

Сергей Шабынин показывает милицейскую форму разных эпох Фото: Алексей Кунилов