Когда в Академическом районе появятся глава, ЗАГС и суд?

Так будут выглядеть здание администрации района и его символ. Фото: Галина Соловьёва

С 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. На бумаге новая административная единица существует уже почти месяц, а вот адекватной структуры управления и необходимых федеральных ведомств для нормального функционирования здесь всё ещё нет. В минувший вторник первые лица города и области собрались на пустыре в районе пересечения улиц Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова (со стороны Преображенского парка), чтобы заложить первый камень в основание будущего символа района – скульптуры Данилы-мастера, которая должна символизировать трудолюбие и тягу жителей района к знаниям. К 2023 году рядом построят здание районной администрации.

Очевидные проблемы

По словам исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, на сегодняшний день в Академическом сдано 2,5 миллиона квадратных метров жилья.

– Много объектов социальной инфраструктуры уже создано, действительно, район огромный. Он больше Ревды, Берёзовского, больше Верхней Пышмы. Город в городе – не зря его так называют. Площади большие, и управлять ими сложно, – заявил и.о. главы региона.

Уже построены семь школ, 13 детских садов, развивается дорожная инфраструктура. Но с развитием района вопрос создания новой социальной и транспортной инфраструктуры встаёт ещё острее.

– В этом году строительство продолжается, в том числе и по программе «Стимул» (программа стимулирования жилищного строительства («Стимул») действует в Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга. – Прим. ред.). Минувшим летом были сданы 12 объектов, в том числе семь дорог, школа и четыре детских сада. В планах – строительство ещё одной школы, – отметил Алексей Шмыков.

Планируется, что транспортную проблему удастся решить в том числе за счёт строительства трамвайной линии – она соединит центральные районы города не только с Академическим, но и с Широкой Речкой.

На церемонии закладки камня глава Екатеринбурга Алексей Орлов согласился, что с учётом бурного развития района вопрос формирования администрации назрел достаточно давно:

– На те объёмы введённого жилья и на то количество жителей, которые здесь проживают, требуется новый подход к управлению административной единицей. Подходы современного градостроительства требуют новых управленческих решений.

Кандидатуру главы района согласуют с застройщиком

Отвечая на вопрос, когда же в Академическом появится глава района, Алексей Орлов рассказал, что решение будет принято в ближайшее время. Претенденты на эту должность уже определены. При этом кандидаты будут согласованы в том числе и с застройщиком.

– У нас такой подход – не только по Екатеринбургу, но и по всем городам Свердловской области. При назначении кандидатуры руководителя мы учитываем мнение градообразующего предприятия. Здесь у нас в роли такого выступает застройщик – РСГ «Академическое», – пояснил мэр.

На вопрос, сколько кандидатов претендует на этот пост и согласовывалась ли кандидатура, например, назначенного в марте главы Чкаловского района Евгения Шипицына с местными предприятиями, в пресс-службе городской администрации ответили, что это – внутренняя информация, и разглашению она не подлежит.

В пресс-службе застройщика РСГ «Академическое» «Областной газете» рассказали, что информацией о возможных кандидатах на должность главы района они также не располагают.

Отметим, что в качестве наиболее вероятной кандидатуры в разных СМИ называется генеральный директор УК «Академический», депутат гордумы Екатеринбурга Николай Смирнягин.

Пока конкретных дат по назначению главы района и сотрудников районной администрации нет. Необходимо внесение изменений в структуру администрации города Екатеринбурга, а также издание ещё ряда организационных нормативно-правовых актов. Однако уже известно, что костяк новой администрации составят муниципальные служащие, перешедшие из управ Ленинского и Верх-Исетского районов.

Возникает вопрос: куда обращаться жителям Академического до того, как будет сформирована администрация района?

– У главы района или временно исполняющего его обязанности до строительства здания управы где-то должна быть приёмная граждан, – сказали в пресс-службе РСГ «Академическое».

В пресс-службе мэрии пояснили, что пока для жителей ничего не поменялось – районные администрации продолжают исполнять свои функции в отношении района в ранее существующих административных границах.

Какие ведомства уже готовы заехать в Академический?

Что касается официальных представительств федеральных ведомств и структур, которых так очевидно не хватает Академическому, то согласно дорожной карте, они должны появиться здесь до 2024 года. Однако конкретные сроки определяются самими ведомствами.

По словам Алексея Орлова, этот вопрос давно находится в стадии проработки, при этом конкретные сроки мэр не обозначил, отметив лишь, что «работа эта небыстрая».

– Во все федеральные ведомства направлены предложения разметить здесь свои территориальные подразделения. Не каждое ведомство готово заходить в капитальные расходы. Кто-то будет арендовать помещения. Здесь прямая заинтересованность застройщика – чем доступнее будут услуги для населения, в том числе федеральные, тем комфортнее будет жизнь в районе. Прорабатываем решения и с судом, и что касается ЗАГСа, налоговой службы, прокуратуры, районного подразделения полиции. Сегодня мы заняты тем, что уже закладываем здание новой администрации, уже есть понимание по площади, для какого количества сотрудников – с учётом новых подходов управления территориями, – пояснил мэр.

Как рассказали в пресс-службе РСГ «Академическое», согласованием появления в Академическом филиалов различных федеральных ведомств и структур занимаются областные власти. В частности, ранее бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский уже получил «добро» от мировых судей.

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина на церемонии отметила, что первый шаг к формированию необходимой структуры управления районом уже сделан.

– Сегодня мы заложили первый камень в здание администрации района Академический. Уже скоро здесь будут и суд, и ЗАГС, и другие объекты, необходимые для функционирования такого большого района, – сказала председатель Заксобрания.

Ожидается, что строительство отдельного здания администрации Академического района начнётся в 2022 году и по графику должно завершиться к 2023 году. Напомним, год назад, ещё до того, как Академический официально стал восьмым районом, теперь уже бывший первый замглавы города Александр Ковальчик оценил стоимость строительства управы в 400 млн рублей, а на её содержание потребуется до 60 млн рублей в год.

Странная церемония В закладке первого камня в основание символа Академического и здания администрации района приняли участие исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Несмотря на то что организаторы постарались создать атмосферу праздника – с ведущим и музыкой, – сама церемония выглядела достаточно странно. Посреди пустыря красовался булыжник, накрытый красным покрывалом, ярким пятном смотревшимся на фоне серого осеннего пейзажа. Рядом – табличка, на которой изображено будущее здание районной администрации, и сама скульптура Данилы-мастера. Предполагаемое здание управы, судя по фото, будет выполнено в классическом стиле и чем-то будет напоминать мэрию Екатеринбурга. Однако в ландшафт застройки Академического оно определённо не вписывается. По идее, сама формулировка «закладка первого камня» подразумевает какое-то действо — наличие людей с лопатами, или строительной техники. По факту же первые лица города и области просто сняли красное покрывало с камня-постамента.