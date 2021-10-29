Известный уральский политик Николай Воронин написал книгу о политической жизни в Свердловской области

Николай Воронин вспоминает: «Было время, когда Облдума не работала по полгода, потому что в ней было 12 партий и движений на 28 депутатов». Фото: Павел Ворожцов

1 ноября известный уральский политик, директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин отмечает 70-летие. Накануне юбилея он презентовал свою книгу «Моя дорога. Записки современника», в которой рассказал о переломных событиях в стране и Свердловской области, о борьбе и интригах в высших эшелонах власти.

– Я долго думал и всё-таки решился раскрыть технологию подготовки и принятия ряда важнейших политических решений, сыгравших важную роль в жизни Свердловской области и её жителей, – признаётся автор книги.

Эти технологии ему известны не понаслышке. Николаю Воронину довелось наблюдать бурные события с середины 80-х годов прошлого века не со стороны, а изнутри. В 1985 году он был избран депутатом Свердловского горсовета, работал в горисполкоме, в администрации Екатеринбурга, в областном правительстве, трижды избирался председателем Областной думы. Тесно общался с Алексеем Страховым, Алексеем Воробьёвым, Эдуардом Росселем, Аркадием Чернецким, Александром Мишариным. Для него не были секретом побудительные мотивы тех или иных поступков политиков, их устремления, амбиции. Но в своей летописи он старается избегать оценок.

«Для меня крайне важно было максимально точно воспроизвести события, свидетелем и участником которых я оказался, – пишет Николай Воронин. – Отчасти поэтому мой рассказ получился немного сухим, скупым на эмоции и, может быть, излишне фактологичным. Но зато я могу ответственно заявить: всё, описанное на страницах этой книги, имеет документальное подтверждение». Такой подход позволяет исподволь показать непоследовательность действий политиков.

Показательна в этом плане история создания Уральской Республики и её краха. В книге приводится хронология тех событий. 25 апреля 1993 года одновременно были проведены два референдума: всероссийский – о доверии президенту и областной – должна ли Свердловская область быть равноправной с республиками? Россияне положительно оценили курс на реформы, и свердловчане одобрили идею равноправия своего региона с республиками. 1 июля 1993 года Свердловский областной Совет народных депутатов провозгласил Уральскую Республику. Одновременно начали разработку её конституции. 27 октября она была принята, 30 октября опубликована в «Областной газете». 2 ноября Президент России Борис Ельцин заявил, что действия руководителей ряда областей по повышению своего статуса обусловлены несовершенством сложившихся федеративных отношений. Однако уже 9 ноября он издал указ о прекращении деятельности Свердловского областного Совета народных депутатов – по той причине, что он в одностороннем порядке изменил статус Свердловской области и провозгласил Уральскую Республику. На следующий день глава администрации Свердловской области Эдуард Россель был отстранён от должности.

Лишённое, казалось бы, эмоций, явно выраженных симпатий и антипатий описание событий даёт представление о стиле работы того или иного известного политика, о его отношении к людям. Последовательным борцом за свои убеждения предстаёт Эдуард Россель. Он не побоялся пойти на конфронтацию с Борисом Ельциным, дошёл до Конституционного суда, чтобы добиться для Свердловской области права провести выборы губернатора. Данное в книге описание тех событий читается как лихо закрученный детектив. А вот сменивший Эдуарда Эргартовича на посту губернатора Александр Мишарин выглядит как человек, опасающийся принимать политические решения без консультаций на самом верху, старающийся переложить ответственность за неудачи на других.

Включены в книгу и публикации в различных СМИ тех лет о политических распрях, демаршах. По ним отлично видно, чьи интересы обслуживали те или иные издания, телеканалы, линию какой именно партии проводили. Но были и те, кто прекрасно понимал условия политических игр, умел срывать маски. Цитаты из статей прекрасно передают атмосферу 1990-х и начала 2000-х. К примеру, после провала партии власти на выборах в облдуму в первый год губернаторства Александра Мишарина журналисты ехидно отмечали, что «главным занятием свердловских политиков стало обвинение друг друга в провале «Единой России», в котором участвовала даже администрация губернатора…»

«Мои воспоминания охватили большой пласт истории и коснулись огромного круга людей, – пишет Николай Воронин в главе «Вместо эпилога». – Каждый из них может рассказать об этом по-своему, и не исключено, что рассказы эти будут диаметрально противоположными… Что касается личного отношения к историческому прошлому, то я высказал свою собственную позицию и сделал это честно и откровенно».

Книгу «Моя дорога» журналист «ОГ» имел возможность внимательно прочитать задолго до презентации. Она всколыхнула память о полузабытых событиях, заставила вновь пережить радости, огорчения и переживания тех лет. «Пьяные бунты» 1980-х, развал Советского Союза, развал экономики, закрытие предприятий, многомесячные задержки зарплат и пенсий, появление беспризорников, нищих… Николай Воронин не затушёвывает плохое. Он имеет смелость показать, что не все причастные к власти в это трудное время думали о людях, а не о своих интересах. Автор показывает, как принятие важных для населения решений блокировалось из узкопартийных интересов, как саботировали работу парламента фракции… Поучительное чтиво.

Было бы полезно всем политикам прочесть эту книгу и держать её под рукой на рабочем столе. Она не содержит поучений, но позволяет сделать выводы из уроков, которые нам всем преподносит история, но мы упорно их игнорируем.

СПРАВКА «ОГ» Николай Андреевич Воронин родился 1 ноября 1951 года в городе Копейске Челябинской области. Окончил факультет философии Уральского государственного университета. В 1977-1979 годах служил в армии, куда был призван как офицер запаса. Работал в Уральском лесотехническом институте, в Свердловском горкоме КПСС. В 1985 году избран депутатом Свердловского горсовета. В 1988–1993 годах – заместитель председателя Свердловского горисполкома. В марте 1994 года назначен заместителем главы администрации Свердловской области – директором департамента главы администрации. С июля 1994 по август 1995 года – член правительства Свердловской области. В 2002 году избран председателем Областной думы, переизбирался на этот пост в 2004, 2006 и 2008 годах. В 2010 году сложил с себя полномочия председателя Облдумы, был избран депутатом. В 2012 году стал замдиректора Уральского института регионального законодательства, в настоящее время является его директором.

Книга «Моя дорога. Записки современника» вышла тиражом 750 экземпляров. Фото: Павел Ворожцов