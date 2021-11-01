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Общество
1 ноября 2021, 18:56

В Москве Герои России Игорь Родобольский и Дамир Юсупов презентовали серию книг «Областной газеты» «Страна Героев. Средний Урал»

  Наталья Шмидько
книга

Дамир Юсупов показал книгу об Олеге Родобольском, выпущенную «Областной газетой» Фото: Наталья Шмидько

На конференции Российской ассоциации Героев, которая прошла в Москве, Герои России Игорь Родобольский и Дамир Юсупов презентовали серию книг «Областной газеты» «Страна Героев. Средний Урал».

Российская ассоциация Героев (РАГ) – общероссийская общественная организация, которая объединяет всех Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 53-х регионах нашей страны. На очередную отчётно-выборную конференцию ассоциации съехались 70 Героев России из 40 регионов. Среди них были и представители Свердловской области лётчики Дамир Юсупов и Игорь Родобольский, первый участвовал в работе непосредственно, второй – в режиме онлайн.

На конференции делегаты-уральцы рассказали об уникальном проекте, который реализует «Областная газета», – создании и выпуске книг небольшого формата о людях, носящих высшее звание страны – Герой России и проживающих на Урале. Несколько первых книг серии были переданы президенту ассоциации Герою России генерал- полковнику Владимиру Шаманову. Владимир Анатольевич оценил уникальность проекта и его необходимость как важной составляющей патриотического воспитания молодого поколения. «Я предлагаю разослать книги в региональные представительства ассоциации, чтобы там рассмотрели возможность реализации аналогичного проекта в регионах. Конечно, хотелось бы, чтобы в перспективе такие книги были выпущены обо всех Героях», – заявил Владимир Шаманов.

  • Опубликовано в №204 от 02.11.2021 
Областная газета Свердловской области
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