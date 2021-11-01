Урал прирастает полярниками

Денис Логунов вернётся в Екатеринбург не раньше 2024 года. Дорога до Антарктиды и обратно займёт около полутора года. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня из Санкт-Петербурга в Антарктиду отправился ледокол «Академик Фёдоров» с первой группой полярников 67-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Вместе с учёными на борту судна находится екатеринбуржец Денис Логунов, который вслед за уральцем Александром Прокопьевым решил покорить Южный континент в качестве радиста. Как и старший брат космонавта Сергея Прокопьева, он проведёт там целый год. Но в отличие от него, Денис будет нести вахту не на станции «Новолазаревская» рядом с морским побережьем, а на «Востоке», где зафиксирована самая низкая температура на Земле с отметкой -89,2°C. В интервью «ОГ» будущий полярник рассказал, как готовился к экспедиции, что его ждёт в царстве холода на удалении полутора тысяч километров от цивилизации и зачем наши учёные изучают место, которое по своим климатическим условиям больше похоже на спутник Сатурна Титан, чем на нашу планету.

В шаге от Антарктиды

- Денис Михайлович, за последний год вы уже второй екатеринбуржец, который участвует в РАЭ. Создаётся впечатление, что для уральцев Антарктида "мёдом намазана".

- Наверное, так оно и есть, учитывая наш климат (улыбается). Но если серьёзно, то я решил принять участие в экспедиции после того, как в Антарктиду отправился мой друг и коллега Александр Прокопьев. Мы долгое время работали с ним вместе, когда он возглавлял Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России, а я был командиром парашютного звена. И вот он как-то позвонил мне со станции «Новолазаревская» и предложил сменить его на посту радиста в составе следующей 67-й РАЭ. Решение я принял молниеносно и уже на следующий день связался с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в Санкт-Петербурге. Они выразили готовность рассмотреть мою кандидатуру в качестве специалиста по радио обеспечению одной из полярных станций, и я приступил к сбору необходимых документов.

- Много времени занял этот процесс?

- Около полугода. Сложности были связаны с тем, что мне приходилось по 6-8 раз в месяц летать в северную столицу – то учёба по радиоделу, то морская подготовка, то медкомиссия, то предоставление каких-то справок. Приходилось брать на работе отпуска за свой счёт, чтобы вовремя всё сделать. Коллеги отнеслись к моей затее с пониманием и поддержали мой выбор.

Я еду в Антарктиду не за деньгами – зарплата специалиста по радио обеспечению составляет там всего 75-80 тысяч рублей. Такую зарплату можно получать здесь, и не нужно ехать на край света. Просто это моя мечта с детства: в нашем дворе все ребята хотели стать либо космонавтами, либо полярниками. И, наверное, это предопределило мою судьбу: служба в ВДВ, увлечение парашютным спортом и альпинизмом, двадцать семь лет жизни на Севере в Ямало-Ненецком автономном округе. Мне интересно увидеть, что такое Антарктида, и узнать, есть ли предел моим возможностям.

Работа для мужчин

- Звучит так, будто вы хотите увидеть Париж и умереть.

- Умирать пока рано, а вот почувствовать себя на грани жизни и смерти – такая возможность представится мне совсем скоро. Поначалу я хотел попасть на станцию «Новолазаревская», чтобы сменить на посту радиста Сашу Прокопьева, но в ААНИИ решили иначе. Видимо, опыт прыжков с высоты около 6 000 метров, горные походы и долгая жизнь на Ямале, где зимой для меня совершенно привычными были температуры ниже -50°C, предопределили моё назначение на станцию «Восток». Она находится в глубине Южного континента – до ближайшей российской базы от неё более 1 400 километров. Условия там не то что суровые, а невыносимые.

- Это ведь она описана во многих книгах советского писателя Владимира Санина, например, в повести «Семьдесят два градуса ниже нуля»?

- У него очень хорошие произведения, я перечитывал их перед экспедицией. То, что описано Саниным – сильнейшие морозы, нулевая влажность, ураганные ветра, полярная ночь и победа человека над природой – всё так и есть. Станция расположена на высоте почти 3,8 километра, а из-за низкой температуры воздуха содержание кислорода там соответствует высоте около 5 километров. Не все могут переносить горную болезнь, а уж тем более жить и работать в таких условиях целый год.

Дорога до станции с побережья – тоже ещё то приключение. Сейчас в Южном полушарии лето и нашему зимовочному составу придётся добираться до «Востока» на санно-гусеничном поезде несколько недель. Да и на самой станции жизнь не сахар – все помещения находятся под слоем снега толщиной 2-3 метра, между собой они соединяются системой тоннелей, которые надо периодически расчищать. Ещё одно занятие, которое нам предстоит, пока не закончится лето, - заготовка снега. В общей сложности персоналу станции – а это 12 человек – предстоит заготовить 500 кубометров снега, который мы будем топить, чтобы обеспечить себя водой. Для его хранения на «Востоке» есть отдельное снегохранилище.

- Зачем заготавливать снег, если его можно набрать, что называется, на улице? Насколько мне известно, толщина ледникового покрова под станцией составляет более 3 тысяч метров.

- Воздух в районе станции настолько сухой, что снег слёживается до состояния льда. Поэтому его невозможно накопать – приходится пилить. Наверное, вы слышали, что ночью 12 апреля 1982 года на «Востоке» произошёл пожар, в результате которого один человек погиб, а остальным пришлось восемь месяцев провести без электричества, потому что сгорели все дизель-генераторы. Представляете, всё это время они жили в одном помещении и отапливали его самодельными буржуйками – им приходилось ходить за топливом по морозу в -70°C. Я поражаюсь стойкости и духу этих людей: когда читаешь их воспоминания, диву даёшься русской смекалке и нашему характеру.

Перед началом экспедиции Денис Логунов посетил "Областную газету" и показал часть вещей, которые возьмёт с собой в Антарктиду. Среди них есть флаг команды Ночной хоккейной лиги "Планетарий-Екатеринбург". Фото: Галина Соловьёва

Урок географии

- Расскажите немного о себе. Вы тоже, как и Александр Прокопьев и все его братья, профессионально служили в армии?

- Нет, службе я отдал два года по призыву. Родился в Екатеринбурге в 1977 году. Закончил в Тюмени Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, но по специальности практически не трудился: увлёкся парашютным спортом, сначала стал инструктором, а потом возглавлял авиаклубы в разных городах Тюменской и Свердловской областей, ЯНАО. На Уральском заводе гражданской авиации занимался беспилотниками. Вроде бы всё есть – хорошая работа, двое детей, любимое увлечение. Но когда я узнал о возможности поехать в Антарктиду, то решил начать всё заново. Это мечта моей жизни. Хочу увидеть бескрайнее небо, бесконечные льды и закалённых людей. Кстати, со мной на «Востоке» будет почти что наш земляк – парень из Башкирии. Это хорошо – найдётся, с кем поговорить о красотах родного Урала.

- Как вы считаете, на Южном континенте есть загадочные и необъяснимые явления, например, базы инопланетян или снежные люди? Вот Александр Прокопьев не верит в это.

- Я думаю, что там всё-таки есть что-то таинственное и пока неподвластное нашему разуму. Антарктида изучена меньше, чем любой другой континент Земли. Там проводят геологические, биологические, климатические, астрономические исследования, но археологией практически никто не занимается. Почему так происходит, мне не понятно: когда я увлёкся спелеологией, то во многих уральских пещерах мне попадались артефакты ледникового периода – огромные черепа пещерных медведей и челюсти мамонтов. Уверен, что и в Антарктиде можно сделать много открытий и не только палеонтологических. Ведь до сих пор неизвестно, куда исчезли несколько немецких подлодок времён Второй мировой войны – их следы ведут на Южный континент.

- Что вы взяли с собой в Антарктиду?

- Флаги Свердловской области и уральской столицы, Екатеринбургского планетария и одноимённой команды Ночной хоккейной лиги. Хочу показать ребятам, что сила воли может свернуть не то что горы, а целые континенты. Поэтому надеюсь на выход наших хоккеистов в финал. А с дочерями договорился, что проведу для их класса урок географии из Антарктиды: свяжусь с ними по видеосвязи, благо компания МТС собирается провести туда сотовую связь. Буду рад ответить и на вопросы читателей «Облгазеты» в прямом эфире, когда освоюсь на станции. У нас тут предстоит много интересных событий: на «Восток» должны доставить новые жилые модули высотой в три этажа – будем их устанавливать, чтобы российские полярники могли проводить свои исследования на качественно ином уровне.