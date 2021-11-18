Самую респектабельную газету Свердловской области снова подделывают

Это не первая попытка подделки нашеего издания. Фото: первая страница поддельного спецвыпуска "Областной газеты" от 8 ноября 2021 года.

В Екатеринбурге в доме №25 на ул. Билимбаевской распространили поддельный спецвыпуск "Областной газеты" от 8 ноября 2021 года. Редакция разбирается в этой ситуации.

О появлении фальшифок "ОГ" сообщили читатели. Отдельный пост на эту тему появился в одном из сообществ - объединении жителей Екатеринбурга, которое выступает против некоторых УК и поддельных протоколов собраний собственников многоквартирных домов, во "ВКонтакте".

Администраторы группы опубликовали снимки поддельного спецвыпуска "Облгазеты" и сообщили, что выпуск связан с жилищно-коммунальными войнами в этом доме. В выпускных данных значится, что номер вышел тиражом 999 экземпляров, заказчиком выступает СРОО "Народный КОНТРОЛЬ". Корреспонденты "Облгазеты" запросили более подробную информацию у администраторов группы.

Отметим, что все номера и спецвыпуски настоящей "Областной газеты" публикуются в архиве на нашем сайте - www.oblgazeta.ru. По этой ссылке читатели могут познакомиться, в том числе со всеми ноябрьскими выпусками. Напомним, что наше издание выходит ежедневно со вторника по субботу. К слову, фальшивый спецвыпуск датируется 8 ноября 2021 года (понедельник). Настоящая же "Облгазета" выходила 3 ноября (в среду), а затем после праздников - 9 ноября (вторник).

"Внимание! Подделка. В Екатеринбурге в доме 25 на улице Билимбаевской распространена фальшивка - спецвыпуск "Областной газеты". Это не первая попытка использования имени самой респектабельной газеты региона. Разбираемся", - написал в Facebook главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин.

Напомним, что до этого подделать "Областную газету" пытались в 2013 году, в канун выборов в Сысертском районе. "В пылу борьбы отдельные кандидаты идут на самые невероятные трюки, начинают применять "грязные" технологии, в том числе и прямой обман избирателей. Один из самых вопиющих случаев имел место в Сысертском городском округе…". Именно так начинался главный материал в поддельной "Областной газете". Тогда избирателей обмануть не удалось: сознательные местные жители с ходу раскусили "грязные" технологии недобросовестных политтехнологов. А настоящая "Областная газета" подготовила заявление в полицию.