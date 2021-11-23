«Замглавного редактора» поддельной «Областной газеты» не смог назвать заказчика спецвыпуска и адрес своей редакции

Второй раз за неделю в Екатеринбурге обнаружили поддельный выпуск «Областной газеты». В прошлый вторник о нём сообщили жители дома на Билимбаевской 25/5. А вчера его обнаружили в домах на переулке Терновом 8/3 и на Евгения Савкова, 60.
Об находке «Областной газете» сообщили в УК, которая обслуживает эти адреса. Замгендиректора Уральской жилищной компании Артём Филоненко рассказал, что УК готовит заявление в полицию, в котором будут указаны все адреса домов, где был распространён поддельный спецвыпуск.
Представителям Уральской жилищной компании удалось сфотографировать злоумышленниц – двух женщин, приехавших на машине Toyota и распространивших «лже-ОГ». Они представились сотрудницами «Облгазеты», но пытались скрыть свои лица на фото, и дали личный телефон заместителя редактора, который в этот момент якобы находился в редакции на Малышева, 103.
Мы решили позвонить своему «коллеге». Мужчина представился Сергеем Дмитриевичем.
– А я журналист «Областной газеты», которая является официальным органом губернатора, правительства и Заксобрания области. И мы сильно удивились, когда узнали, что вы тоже распространяете областную газету. Как так получилось?
– Дело в том, что мы вызвали полицию в Мичуринский, где сегодня разнесли газету. Там удерживали наших людей. И мне просто-напросто пришлось представиться, что я помощник редактора.
– Ваших людей – это кого?
– С этими людьми полиция разберётся. То, что мы разнесли газеты по ящикам – мы ничего не нарушили. Если хотят – люди прочитают, если не хотят – выкинут.
– Как нам оправдываться перед читателями за газету, которую мы даже не выпускали?
– Я вам ничего другого не могу сказать, мне пришлось так представиться.
– А кто заказал выпуск этой газеты?
– Какой-то «Народный контроль». Ну а мы… нам заплатили по две копейки, и мы её разнесли.
– А где вы её печатали?
– На знаю, давайте я уточню. Скажите, а вы сидите на Малышева, 103?
– Нет, на Малышева, 101.
– Странно.
– На Малышева 103, судя по выходным данным, сидите вы, а не мы.
– А, теперь понял…
Напомним, четырёхполосный спецвыпуск поддельной «ОГ» содержал информацию негативного характера о двух коммунальных компаниях – ООО «Уральская жилищная компания» и ООО «УЖК» Сервис, а также о Сергее Будалине, который является руководителем или учредителем компаний. В выходных данных сказано, что учредитель издания – АО «Свердловская областная газета» и что она была напечатана в Снежинске тиражом 999 экземпляров. Указано, что заказчиком выпускает СРОО «Народный КОНТРОЛЬ», но как уже пояснил «ОГ» руководитель этой организации Максим Беляев, он к спецвыпуску поддельной «ОГ» отношения не имеет.
- Опубликовано в № от 24.11.2021