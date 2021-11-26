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26 ноября 2021, 15:33

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 27 ноября

штормовое предупреждение

Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо держаться подальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и промобъектов. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области продлили действие штормового предупреждения на 27 ноября. Местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, метели, гололедица на дорогах.

В период непогоды в региональном ГУ МЧС России рекомендуют свердловчанам закрыть все окна и двери, по возможности отключить электроприборы. Также стоит воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок.

Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо держаться подальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и промобъектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром.

Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах - важно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. При планировании загородной поездки необходимо взять с собой лопату, трос, топор, а также заряженный телефон и горячий чай.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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Областная газета Свердловской области

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Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 27 ноября