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Общество
29 ноября 2021, 18:10

С 2022 года выплаты по беременности начнут начислять автоматически

выплаты по беременности

Выплаты по беременности с января перейдут в проактивный режим. Фото: Александр Зайцев.

Правительство России утвердило постановление о беззаявительном порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по беременности, родам, при рождении ребёнка). Они будут начисляться автоматически с 1 января 2022 года.

По данным кабмина, пособия, как и прежде, будут выплачиваться из Фонда соцстрахования, только теперь гражданам не придётся подавать для этого никаких заявлений. Сведения об уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а информация о рождении ребёнка – из информационной системы ЗАГС.

Отмечается, что электронные листки нетрудоспособности медучреждения будут загружать в единую информационную систему Фонда социального страхования. Далее информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также в личный кабинет гражданина на Госуслугах.

"На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит её работнику. Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и направляться гражданам в личный кабинет на портале Госуслуг", - говорится в сообщении. Предполагается, что новый порядок сократит объём бумажной работы и ускорит перечисление выплат.

Областная газета Свердловской области

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