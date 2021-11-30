В дома 700 жителей области уже пришло голубое топливо по программе «бесплатной газификации»

Пенсионерам и другим льготникам компенсируется 70 тыс. рублей, израсходованных на прокладку внутридомовой газовой сети и установку газового оборудования. Фото: Павел Ворожцов

Вчера первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов рассказал о первых результатах и дальнейших перспективах реализации программы социальной газификации в нашем регионе. По его словам, уже 700 домовладений получают голубое топливо в свои дома, а около трёх тысяч семей заключили договоры с Единым оператором газификации компанией «ГАЗЭКС» и начнут получать его в ближайшее время.

Как уже писала «Областная газета», программа, которую в народе окрестили «бесплатной газификацией», была запущена на Среднем Урале в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.По словам Игоря Чикризова, на первом этапе (до конца 2022 года) планируется довести газовые сети до границ домовладений жителей тех населённых пунктов, к которым уже проложены газопроводы. Всего за три минувших месяца заявки на присоединение к сетям подали почти 13 тысяч свердловских домохозяйств.

Всего на социальную газификацию в 2021–2022 годах будут израсходованы 5,4 млрд рублей. Из них 800 млн – это средства, выделяемые по инвестпрограммам, ещё 4,6 млрд рублей даёт в долг региону АО «Газпром». Условия и сроки возврата этого долга сторонам ещё предстоит согласовать. Впрочем, договариваться с Газпромом региональным властям приходится и ещё по одному важному вопросу. Реализация программы социальной газификации значительно увеличивает нагрузку на работающие на территории области газораспределительные станции, для чего их надо реконструировать. Но, как заверил Игорь Чикризов, по этому вопросу губернатор Евгений Куйвашев уже направил главе Газпрома Алексею Миллеру письмо, на которое в компании отреагировали конструктивно.

Что же касается планов прокладки новых газопроводов в населённые пункты, то замминистра пояснил, что они будут разрабатываться после определения топливно-энергетического баланса территорий. Сделано это будет лишь в апреле 2022 года. А в тех районах, куда тянуть новые газопроводы будет признано экономически нецелесообразным, возможно строительство распределительных станций сжиженного природного газа (СПГ). Где конкретно они будут строиться, в правительстве решат тоже не ранее апреля 2022 года. Пока такая станция СПГ действует только в Староуткинске, на 2023 год запланирована стройка вдвое более мощного подобного объекта в Шале.

Игорь Чикризов напомнил также, что бесплатно жителю обходится подведение газовой трубы только к границе его домовладения, а прокладка внутридомовой сети и установка газового оборудования производится за его счёт и может обойтись ему примерно в 100 тысяч рублей. Однако в Свердловской области действует программа, по которой инвалидам, пенсионерам и предпенсионерам, малоимущим и многодетным гражданам компенсируется до 70 тысяч рублей. На эти цели в областной бюджет 2021 года было заложено 105 млн рублей, а в бюджет 2022 года – уже 128 млн.