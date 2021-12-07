В Красноуфимске «всплыли» древние рыбы и рептилии

Скульптура эстемменозуха – растительноядного ящера Фото: Денис Евстафьев

В Красноуфимске создают палеонтологический парк под открытым небом. В нём появились скульптуры животных, которые жили на здешней территории 300 миллионов лет назад.

Идею создать палеонтологический парк красноуфимским чиновникам подкинули историки и краеведы. В городском краеведческом музее рассказали, что на месте Красноуфимска когда-то было Пермское море. А горы в окрестностях города (Берёзовая, Атамановская, Караульная) – коралловыми рифами с большим разнообразием обитателей (губки, моллюски, кораллы, трилобиты и пр.). Следы древнего морского дна сохранились в местных окаменелостях и почве. Ещё в 1897 году член Русского географического общества, этнограф и лингвист Александр Бессонов обнаружил на территории зубную спираль вымершей хрящевой рыбы – геликоприона (она отпечаталась на камне). Позднее слепок спирали стал символом Красноуфимска. Всего же коллекция палеонтологических находок города насчитывает несколько тысяч экземпляров.

Дабы сохранить память о морском прошлом, в муниципалитете было принято решение организовать палеонтологический парк под открытым небом. Он стал частью большого проекта по благоустройству улицы Советской (самый центр Красноуфимска). Уже сейчас в нём можно увидеть знаменитого геликоприона: древняя рыба длиной 12 метров выполнена из дерева и установлена среди «водорослей» – брёвен зелёного цвета. Есть в парке бронзовые скульптуры карпинскиозавра – рептилии и эстемменозуха – растительноядного ящера. А также мегалоцераса – большерогого оленя высотой 4 метра – он стоит на обломке скалы, которая была рифом Пермского моря.

– Все фигуры делала наша местная литейная мастерская – с исторических документов и фото из научных работ. По периметру мы установили видеокамеры – на случай, если кто-то из горожан захочет как-то повредить скульптуры. Общая стоимость благоустройства улицы Советской, включая палеонтологический парк, составляет 180 млн рублей. В этом году сделана большая часть работ, завершаем проект в следующем году, – сказала пресс-секретарь администрации Красноуфимска Светлана Романова.

Палеонтологический парк оценил профессор московского геологического института РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Наугольных – он с 1984 года регулярно бывает в Красноуфимске и сотрудничает с местным музеем.

– Парк, мне кажется, будет востребован и у жителей города, и у туристов. Такого объекта в Свердловской области я не припомню. Особенно впечатлила скульптура мегалоцераса – она «держит» ландшафт всей улицы, сразу понимаешь, что находишься на Урале, и с научной точки зрения она выполнена максимально точно. Красноуфимская земля – один большой музей, и та коллекция находок, которая сейчас есть в городе, вполне достойна научных исследований российского уровня.

К слову, новый парк – это не только скульптуры: в нём уже оборудовали детскую площадку и беседку, поставили скамейку и башенку с часами (в ней заложат капсулу времени), и специальную информационную стелу, где любой желающий может узнать подробности о городе, его истории и музейных коллекциях.

Скульптура карпинскиозавра – древней рептилии Фото: Денис Евстафьев

Древняя рыба – геликоприон Фото: Денис Евстафьев

Скульптура мегалоцераса – большерогого оленя Фото: Денис Евстафьев