Сельчане из Ирбитского района получат два новых моста

Новые мосты в районе обычно ставят на бетонные опоры, а сверху - деревянное покрытие. Фото: Павел Ворожцов

В Ирбитском районе капитально отремонтируют два моста - в деревне Сосновка и посёлке Зайково. Поручение восстановить ветхие путепроводы дал губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.

С просьбой починить мост в Сосновке (проложен через речку Кирга) к главе региона обратилась жительница деревни Лада Пластинина: на приёме граждан женщина рассказала, что деревянное сооружение практически сгнило, грузовая техника и школьные автобусы по нему уже не ездят - опасно. А деревенским ребятишкам приходится ходить из дома в школу через мост - два километра пешком. Всего в деревне проживают 260 человек, и новый мост крайне востребован. Евгений Куйвашев поручил главе Ирбитского района Алексею Никифорову совместно с областным правительством решить вопрос.

Вчера "Облгазета" связалась с мэром, и он сообщил - поручение губернатора будет выполнено в срок:

- Проект моста готов, конструкция прочная, на бетонных опорах. Стоимость - 16 млн рублей. Планируем до конца этого года провести торги на выбор подрядчика, а затем начать стройку.

Алексей Никифоров также рассказал, что за 35 млн рублей будет отремонтирован мост в посёлке Зайково (в районе бывшей деревни Давыдкова, где проживает почти 150 человек). Существующий мост сильно изношен. Новый путепровод тоже поставят на бетонные опоры, строительство начнётся со следующего года. Средства на капремонт обоих мостов согласовал областной минфин, увеличив расходные полномочия бюджета муниципалитета на общую сумму 51 млн рублей.

Стоит отметить, что поэтапный ремонт мостов в Ирбитском районе идёт не первый год. К примеру, в прошлом году власти сумели восстановить сразу три моста - в деревнях Молокова и Зубрилина и в селе Скородумском. В округ входит 103 сельских населённых пункта, большинство сёл и деревень располагаются по берегам рек, и реконструкция мостовых сооружений - одна из ключевых задач муниципалитета, говорят в районной мэрии.