Митрополит Евгений наградил лучших деятелей культуры и искусства

Первым награду вручили Евгению Бунтову, члену Союза писателей России, поэту, автора-исполнителя, общественному деятелю, кавалеру ордена Красной Звезды. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в культурно-просветительском центре "Царский" состоялось торжественное награждение лауреатов премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства.

В холле екатеринбургского культурно-просветительского центра "Царский" вместо новогодней атмосферы царит настоящая весна: повсюду букеты из живых роз, хризантем и лилий. Так здесь встречают День святой великомученицы Екатерины, Небесной покровительницы столицы Среднего Урала. Но кроме христианского праздника в стенах центра сегодня проходит вручение премии главы Екатеринбургской митрополии. Уже за 20 минут до начала торжества коридоры заполняют мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях, а из зала, куда направляются все собравшиеся, уже доносятся звуки рояля.

- Привет! Много лет не виделись! - пожимают друг другу руки двое гостей.

- Присаживайтесь здесь, а это место оставим отцу Николаю, - доносится с рядов в зале.

- Когда вас наградят, скажите пару слов в микрофон на сцене, - обращаются к одному из лауреатов организаторы конкурса.

О том, кто получит премию главы Екатеринбургской митрополии, стало известно ещё 2 декабря. А сегодня её вручают митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Премия Екатеринбургской митрополии достаточно молода. Эту награду вручают за особый вклад в культуру и искусство, воспитание у подрастающего поколения любви к отчизне, - отмечает на открытии церемонии награждения Алексей Орлов. - За четыре года существования её лауреатами стали 32 человека. Особенную гордость внушает тот факт, что многие из них - представители Екатеринбурга. Земляки, которые получили эту премию, - люди с мировым именем: Владислав Крапивин, Ирина Нестерова, Алексей Ефремов.

Митрополит Евгений перед награждением лауреатов поздравил горожан с праздником святой Екатерины. Фото: Павел Ворожцов

На сцену по очереди выходят пять лауреатов премии Екатеринбургской митрополии. В этом году это деятели самых разных культурных направлений: поэт Евгений Бунтов, солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Любовь Бурлакова, композитор Леонид Гуревич, кинорежиссёр Зоя Киреева и художник-график Владимир Лузин. Кроме букета цветов и почётной грамоты, каждому лауреату митрополит Евгений дарит икону святого врача-страстотерпца Евгения Боткина.

На церемонии награждения лауреатов присутствовало довольно немного людей. Фото: Павел Ворожцов

Одним из лауреатов стала Зоя Киреева - кинорежиссёр, кинооператор, педагог, член Союза кинематографистов РФ. Фото: Павел Ворожцов

Премии был удостоен художник-график, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Владимир Лузин. Фото: Павел Ворожцов

- Я свято верю, что всё самое доброе есть от нашего господа, - произносит в микрофон Любовь Бурлакова. - И я счастлива сегодня разделить со всеми вами свою радость.

После награждения на сцену приглашают свердловского художника Александра Ремезова. Сегодня в честь праздника Екатерины он представляет свою новую картину «Свет истины», которая посвящена одному из эпизодов жизни святой покровительницы столицы Среднего Урала. Полотно уже украшает одну из стен зала.

- Для меня святая Екатерина актуальна не только потому, что наш город носит её имя, но и потому, что это личность жила в то время, когда религиозное мировоззрение менялось, - рассказывает Александр Ремезов. - На картине "Свет истины" изображён, на мой взгляд, самый ключевой момент - спор Екатерины с лучшими философами Александрии, спор, который они проиграли. Момент, когда христианская философия победила языческую.