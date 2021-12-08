В Свердловской области открываются первые новогодние ярмарки

На этой неделе новогодние ярмарки стартуют в Кировграде и Верхотурье. Фото: Галина Соловьёва.

До нового года остаётся около трёх недель. В Свердловской области начинают открываться первые праздничные ярмарки.

На сегодняшний день на Среднем Урале действуют две новогодние ярмарки в Кушве. Ещё две - по одной в Кировграде и Верхотурье - начнут функционировать в ближайшие дни.

Всего с 9 по 12 декабря включительно торговые ряды появятся в 15 муниципалитетах региона. Перечень выглядит следующим образом:

Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (10-12 декабря);

– универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (10-12 декабря); Кировград – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (10-31 декабря);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (10-31 декабря); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (11 декабря);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (11 декабря); Кушва – универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря);

– универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря); Нижний Тагил – универсальные ярмарки "Для всей семьи" на Ленинградском проспекте, 95 (9 декабря с 10:00 до 18:00) и на ул. Юности, 47а (9-10 декабря с 10:00 до 18:00);

– универсальные ярмарки "Для всей семьи" на Ленинградском проспекте, 95 (9 декабря с 10:00 до 18:00) и на ул. Юности, 47а (9-10 декабря с 10:00 до 18:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (12 декабря);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (12 декабря); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (10-12 декабря);

– сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (10-12 декабря); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (11 декабря с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (11 декабря с 9:00 до 17:00); Верхотурье – универсальная ярмарка "Новогодняя" на городской площади по ул. Карла Маркса (10 декабря с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на городской площади по ул. Карла Маркса (10 декабря с 9:00 до 16:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 декабря с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 декабря с 11:00 до 15:00); Реж – универсальная ярмарка на площади, ул. Калинина, 47 (11 декабря);

– универсальная ярмарка на площади, ул. Калинина, 47 (11 декабря); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Так, ранее "Областная газета" писала, что с 9 по 15 декабря в КОСКе "Россия" будет открыта традиционная VIII православная ярмарка "Рождественский подарок".