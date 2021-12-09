Самые популярные катки Екатеринбурга, где уже можно покататься в 2021 году

Холодная погода пришла на Урал только во вторую неделю декабря, из-за чего некоторые катки отложили начало сезона. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале начался сезон катания на коньках. Только в одном Екатеринбурге этой зимой откроются около 150 катков – рассказываем о самых крупных и уже работающих.

Спортивный комплекс «Юность» (ул. Куйбышева, 32 а).

Время работы: пн-пт – 19:00–22:00, сб – 17:00–22:00, вс – 15:00–22:00.

Стоимость входа: 150 рублей – для школьников и студентов, 200 рублей – для взрослых. Дети до семи лет и один сопровождающий взрослый без коньков – бесплатно.

Прокат коньков: два часа – 200 рублей.

Это один из самых крупных катков в Екатеринбурге – 15 000 квадратных метров. Покататься сюда каждую зиму приходят сотни людей, в этом году их ждут некоторые приятные изменения.

– Теперь у нас на катке будет работать Wi-Fi и бесплатная зарядка для телефонов, с этих выходных на катке начнёт работать доставка горячей еды, – рассказали «Облгазете» в администрации катка «Юность». – Также у нас можно записаться на мастер-классы от действующей спортсменки, чемпионки мира по синхронному фигурному катанию на коньках Варвары Скорыниной. Они будут проходить два раза в неделю. Информация будет обновляться на сайте спортивной школы «Юность». Записаться на мастер-класс могут и дети, и взрослые в группы по 20 человек.

Стадион «Локомотив» (ул. Расточная, 18).

Время работы: пн-пт – 14:00–22:00, сб-вс – 12:00–22:00.

Стоимость входа: 300 рублей с прокатом коньков, 150 рублей – со своими коньками. Дети до пяти лет – бесплатно.

– У нас есть все размеры коньков, от 22 до 47, – комментируют в администрации катка на стадионе «Локомотив». – После катания у нас можно согреться в буфете, где продают безалкогольный глинтвейн и вкусную выпечку.

Спортивный комплекс «Динамо» (ул. Ерёмина, 12).

Время работы: пн-пт – 17:00–22:00, сб-вс, праздничные дни – 12:00–22:00.

Стоимость входа: взрослые – 200 рублей, школьники – 150 рублей, сб-вс с 17:00 до 22:00 – 150 рублей. Дети до семи лет – бесплатно.

Прокат коньков: 100 рублей в час.

Каток в самом центре города. Длина дорожки – 25 метров.

ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94).

Время работы: 10:00–20:30.

Стоимость входа: для взрослых – 10:00–18:00 в будни – 150 рублей; 18:00–20:30 в будни и в выходные – 200 рублей. Для детей – 10:00–18:00 в будни – 100 рублей, 18:00–20:30 в будни и в выходные – 150 рублей. Дети до пяти лет, пенсионеры – бесплатно.

Прокат коньков: 200 рублей в час.

Зайти на каток можно непосредственно через торговый центр.

Спортивная база Кировского района (ул. Отдыха, 111).

Время работы: пн-вс – 10:00–20:00 без перерыва.

Вход бесплатный.

Прокат коньков: 200 рублей в час.

– У нас огромное ледовое поле (30 на 40 метров. – Прим. ред.) на берегу Шарташа, а не на озере, как иногда ошибочно думают, – рассказали «Облгазете» в администрации спортивной базы. – В тёмное время суток работает освещение. Здесь же есть и кафе, где можно согреться безалкогольным глинтвейном, отведать блюда разных кухонь.

ВАЖНО Для входа практически на любой каток в Екатеринбурге необходимо иметь при себе QR-код или справку о вакцинации против COVID-19. Однако на каток «Северное сияние» в ЦПКиО им. Маяковского можно пройти без QR-кода: таким посетителям нужно просто заходить через отдельный вход со своими коньками. Но кафе или туалет без QR-кода посетить будет нельзя. Время работы катка в ЦПКиО им. Маяковского: пн – 17:00–22:00, вт-пт – 10:00–22:00, сб-вс – 10:00–23:00. Стоимость входа: взрослые – 150 рублей по будням до 18:00, 200 рублей – в будни после 18:00 и в выходные до 18:00, 250 рублей – в выходные после 18:00. Дети – 100 рублей по будням до 18:00, 150 рублей – в будни после 18:00 и в выходные до 18:00, 200 рублей – в выходные после 18:00. – В этом году мы значительно улучшили качество льда. Наше ледовое покрытие находится на стыках бехатона и асфальта, и раньше появлялись трещины. Сейчас мы это проработали: наняли других ребят, которые обслуживают лёд, и теперь он ровный, – рассказали «Облгазете» в ЦПКиО им. Маяковского.

СКОРО ОТКРОЮТСЯ Каток в Преображенском парке в Академическом районе (ул. Вильгельма де Геннина, 60). Время работы: пн-пт – 12:00–22:00, сб-вс, праздники – 10:00–22:00. Стоимость входа: 150 рублей со своими коньками, вход + прокат – 200/ рублей в час. Дети до пяти лет – бесплатно. Главная особенность этого катка в том, что он организован на открытом водоёме – реке Патрушихе. – Сейчас параллельно с работами по подготовке ледовой поверхности производится монтаж систем отопления внутри купола, который в этом году разместился на пирсе, – рассказала «Облгазете» исполнительный директор катка в Преображенском парке Полина Рюмина. – После того как завершатся внутренние работы по подготовке пункта проката и раздевалок, мы готовы будем принять гостей. Ориентировочная дата открытия – 15–20 декабря. Каток у «Екатеринбург Арены» (в границах улиц Татищева – Пирогова – Ключевской). – Предположительно каток откроется в 20-х числах декабря, но точной даты мы пока не знаем, – пояснили «Облгазете» в администрации катка. – В этом году у нас произойдёт обновление всего катка. Более подробная информация скоро появится в нашем Инстаграме.

В ТЕМУ Полный перечень катков в Екатеринбурге в этом году есть на официальном портале городской администрации. Покататься бесплатно можно на 130 катках, правда, почти половина из них принадлежит школам. Девять бесплатных катков работают на закрытых придомовых территориях.