«Сейчас почтовый офис лежит у каждого в кармане»

Дмитрий Киселёв руководит Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области с 2014 года Фото: Предоставлено УФПС Свердловской области

В преддверии Нового года в отделениях Почты России высокий сезон – объём корреспонденции в это время вырастает как минимум в два раза. О том, как организации удаётся выдерживать конкуренцию с логистическими компаниями и обеспечивать доступность услуг в небольших населённых пунктах, в интервью «Областной газете» рассказал директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Дмитрий КИСЕЛЁВ.

«Часто, кроме почты, ничего нет»

– Дмитрий Николаевич, в 2019 году Почта России была реорганизована из государственного предприятия в акционерное общество. Как это отразилось на вашей работе?

- В самой работе принципиально ничего не поменялось. Изменение правовой формы позволило Почте России стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений.

– Сокращение персонала при реорганизации было?

- Нет.

– Сколько сейчас почтовых отделений в Свердловской области?

- 804. Из них 444 – в сельской местности

– Этого количества достаточно для нашей области? Ведь число населённых пунктов у нас почти две тысячи…

- Ни один населённый пункт у нас не остаётся без обеспечения услугами почтовой связи. Туда, где нет стационарного отделения, приезжают передвижные почтовые пункты. Сейчас по почтовым маршрутам области курсируют четыре «почты на колёсах» – они обслуживают 5 тысяч жителей небольших населённых пунктов в Красноуфимском, Ачитском, Каменском и Артёмовском районах. В следующем году мы также планируем запустить первое в Свердловской области модульное отделение в селе Поварня Белоярского района на базе небольшого многофункционального модуля.

Часто в маленьких населённых пунктах, кроме почты, ничего нет. Поэтому там мы обеспечиваем жителей максимальным количеством услуг. Это и доставка корреспонденции, и выдача пенсий, и оплата услуг ЖКХ, и продажа продуктов питания, бытовой химии. Поэтому из сёл мы никуда не уходим.

– А в городах почтовые услуги по-прежнему актуальны?

- Конечно. В Екатеринбурге даже есть потребность в дополнительных отделениях. Она связана с активной застройкой и расширением города. В 2018 году мы открыли сразу два новых отделения в Академическом районе. Сейчас решаем вопрос об открытии в следующем году новых отделений в таких быстро застраиваемых микрорайонах, как Широкая Речка, Светлый, Солнечный, Парковый, Заречный и Ботанический.

ВЫ НА ПОЧТУ ХОДИТЕ? Александр ХАРЛОВ, глава представительства МИД РФ в Екатеринбурге: – Периодически посещаю. Не так давно приобрёл в отделении Почты России несколько лотерейных билетов на Новый год. Но в основном бываю на почте по долгу службы – нареканий у нас к ним нет. Александр ТОЛКАЧЁВ, глава Талицкого городского округа: – Я давно не пользуюсь услугами Почты России, последний раз был там, наверное, лет 10 назад. Но мне как главе приходится много работать с этим учреждением, и, к сожалению, не всегда к моему мнению прислушиваются. Меня беспокоит, что иногда закрываются отделения в небольших территориях. Беспокоит низкая зарплата сотрудников. Надеюсь, что ситуация будет меняться. Сергей ИСАЕВ, артист шоу «Уральские пельмени»: – На почте я бываю нечасто, когда приходят посылки и бандероли. Когда захожу – замечаю, что работать структура стала лучше. Ещё бы запретить им продавать продовольственные товары, ту же тушёнку. Я считаю, что продукты нужно продавать в продуктовых магазинах, где обычно и закупаются люди. Сергей КАРЯКИН, депутат Закcобрания области, автогонщик: – Отделения Почты России посещаю очень редко, последний раз был месяца три назад. У меня всю корреспонденцию забирает жена. Знаю, что они активно реформируются, вводят новые методы доставки, в том числе дронами. Я верю, что любая компания и её жизнеспособность зависит от руководства. Безусловно, нужно реформироваться, смотреть в сторону доставки из интернет-магазинов. Видно, что в этом направлении работают. Олег АНАНЬЕВ, ресторатор: – Я периодически бываю на почте – забираю посылки с AliExpress. Обычно всё проходит просто, без задержек: пришло уведомление – пошёл в отделение – забрал посылку. Подготовили: Ирина ПОРОЗОВА, Валентин ТЕТЕРИН, Павел ПИВОВАРОВ

Забрать посылку по SMS

– Сегодня у почты есть серьёзные конкуренты в лице частных логистических компаний. Вам удаётся конкурировать с ними?

- Последние два-три года мы серьёзно занимались улучшением логистики, и сейчас работаем на уровне лучших почтовых операторов.

Количество корпоративных доставок, которые проходят через магистральный сортировочный центр в Екатеринбурге, по сравнению с прошлым годом выросло в два с лишним раза. Предлагаем компаниям дополнительные опции в личном кабинете, скидки, даже выделяем своих сотрудников для работы в офисе крупных предприятий, чтобы облегчить коммуникацию.

Для средних и мелких предприятий мы иногда выступаем катализатором увеличения продаж в разы за счёт того, что встраиваем в их сайт свои программные приложения по оплате услуг. Это позволяет в день оформления заказа отправить продукт покупателю Почтой России. В том числе поэтому у нас за последний год в два раза выросло количество посылок, которые мы поставляем за границу.

Кроме традиционных почтовых услуг в регионе активно развивается сервис электронных заказных писем. Он обладает статусом официального документа и принимается всеми официальными инстанциями. Такие заказные письма загружаются в электронном виде в специальную почтовую систему: если у получателя включена электронная доставка, он получит письмо онлайн, если нет – мы его распечатываем, оформляем и отправляем в бумажном виде.

Цифры В январе-октябре текущего года жители региона: отправили 27 млн писем и 2,5 млн посылок;

получили 4,4 млн международных отправлений из Китая. Ежемесячно в свердловских почтовых отделениях совершается свыше 152 тысяч операций с использованием банковских карт. Во всех городских и сельских отделениях для этого установлены POS-терминалы. В январе-октябре текущего года свердловские почтальоны доставили на дом свыше 9,7 млн экземпляров печатных изданий (из них 92 процента – газеты) В Управлении федеральной почтовой связи Свердловской области работает 8 тысяч человек. Более 50 процентов сотрудников – возрастная категория от 30 до 49 лет;

14 процентов коллектива – молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет. На протяжении последних пяти лет происходит снижение среднего возраста сотрудников на 2–3 года.

Все посылки, которые прибывают на Средний Урал, попадают в Екатеринбургский магистральный сортировочный центр. Это подразделение Почты России не только принимает доставленные в Екатеринбург письма и посылки, но и обеспечивает их сортировку, отправку по нужному адресу. Сотрудники центра сканируют все почтовые отправления – информация о их месте нахождения моментально появляется в системе отслеживания почтовых отправлений. Благодаря этому любой человек, который знает трек-номер посылки, может в режиме реального времени узнать, где она находится и когда придёт по нужному адресу. Фото: Павел Ворожцов Сейчас центр работает на площадке по адресу: улица Совхозная, 18. Она была открыта пять лет назад. Начальник МСЦ Екатеринбург Александр Гордин отмечает, что необходимость расширения возникла в связи с растущим объёмом почты – за последние пять лет он увеличился в два раза. На сортировочной площадке – три цеха: цех по обмену почтовыми отправлениями, цех обработки страховой почты и цех обработки письменной корреспонденции. Всего в Магистральном сортировочном центре работает около 1 000 человек. Для сортировки почты установлены контрольные сроки. Например, экспресс-посылки должны быть обработаны сотрудниками в течение двух часов после поступления в центр, крупные посылки – в течение четырёх часов. Задача Сортировочного центра заключается в том, чтобы обеспечить отправку почты ближайшим транспортом и в срок. Фото: Павел Ворожцов

– Что принесла цифровизация в систему работы с посылками?

- У нас появились новые клиентские сервисы. Ситуация такова, что у нас с вами в кармане фактически лежит мини-почтовый офис. То есть смартфон и доступ через мобильное приложение почты ко всем услугам. Мы посчитали, что ежемесячно уже 150 тысяч свердловчан пользуются мобильным приложением Почты России. Самая востребованная услуга – это отслеживание почтовых отправлений.

Популярен сервис так называемой «простой электронной подписи». К нему уже подключились 1,2 млн клиентов в Свердловской области. Уже 92 процента всех регистрируемых отправлений клиенты получают с помощью SMS-кода без паспорта и заполнения извещений.

Также у наших клиентов появилась возможность оформить электронную доверенность, чтобы их посылку мог получить другой человек. Доверенность можно оформить на сайте Почты России.

Письма не умирают…

– Продолжают ли жители нашего региона писать бумажные письма?

- Количество писем, которые обрабатывает Почта России, не снижается. По нашим подсчётам, один житель области каждый год отправляет почтой в среднем 8 писем, а получает 13 единиц письменной корреспонденции. Конечно, будничная переписка между физическими лицами сократилась, но появился другой тренд – почтовый обмен открытками, отправка открыток с туристических достопримечательностей, экскурсионных объектов. Кроме этого, растёт официальный документооборот – в большом количестве отправляются налоговые письма, штрафы ГИБДД, повестки в суд, различные уведомления.

Кстати Почта России часто выпускает конверты и открытки с изображениями значимых объектов, которые ассоциируются со Свердловской областью. Например, нынешний (2021) год начался с выпуска конверта к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея. В сентябре в отделения поступили карточки к 75-летию Объединённого музея писателей Урала и открытки с памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу. А закончится год выпуском почтовой открытки с Шигирским идолом (это, кстати, будет первый случай, когда темой почтовой карточки станет музейный экспонат). В следующем году планируется насыщенная филателистическая программа, посвящённая 300-летию Нижнего Тагила. В проработке – ещё несколько юбилейных дат.

Почтовое отделение Деда Мороза в Великом Устюге Фото: Василий Вохмин

- По традиции в декабре почтовые отделения организуют специальную новогоднюю почту. Эти письма действительно отправляют в Великий Устюг – в резиденцию Деда Мороза?

- Конечно, ведь отправитель (если обратный адрес указан корректно) получает ответ. Уральцы активно пишут Деду Морозу. Письма можно опустить в специальный ящик в почтовом отделении, указав адрес: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Деду Морозу. Сотрудники отделений ежедневно производят выемку новогодних писем и отправляют их в Великий Устюг. Кстати, письмо можно отправить и в электронном виде через сайт zakaznoe.pochta.ru . Акция проходит не один год. Многие родители знают об этой возможности и пользуются ею. Я думаю, это очень хорошая традиция в нашей стране.

…и газеты – тоже

– Востребована ли сейчас среди клиентов Почты России подписка на печатные издания?

- Пожилые люди привыкли со старых времён оформлять подписку. Кроме того, сейчас многие оформляют подписку в подарок. Есть такая акция «Дерево добра»: любой желающий может подписать на то или иное издание интернаты или дома престарелых. Наши клиенты, сотрудники и представители власти всегда активно в этой акции участвуют.

– Как считаете, будут ли существовать газеты и журналы через 30–40–50 лет? Или исчезнут – вместе с подпиской?

- Мне сложно прогнозировать. Может быть, через 50 лет и мобильных телефонов-то не будет. Да, идёт цифровизация, развиваются новые средства коммуникации людей. Но у каждого есть индивидуальные склонности, привычки и устремления. Я не исключаю, что через 50 лет останутся люди, которые будут охотно поддерживать хорошо выполненный полиграфический труд. Знаете, у меня бабушка с дедушкой всю жизнь выписывали журнал «Вокруг света», у них была большая подшивка с 1940–50-х годов. И этот журнал всегда дарил им много положительных эмоций. Да, технологии развиваются, но человеческие ценности остаются. Как раньше ценилось хорошее образование, так и через 50 лет оно не потеряет свою ценность. А образованный человек должен читать – Достоевского, Тургенева, Толстого. И, я думаю, хорошая периодика ему тоже будет интересна.

От армии до Почты России Дмитрий КИСЕЛЁВ родился в 1964 году в Кировской области. Окончил Ленинградский военный институт имени Можайского. Несколько лет служил кадровым офицером. После отставки работал главным инженером в Калужском областном радиотелевизионном центре.

2001 по 2010 год возглавлял Калужский филиал ОАО «Вымпелком» (Билайн).

В 2010-м был назначен региональным директором ОАО «Вымпелком» на Урале, где проработал до 2013 года.

С октября 2014 года – директор УФПС Свердловской области, с декабря 2014-го – директор макрорегиона Урал АО «Почта России».