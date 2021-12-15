Сталин возвращается

Установленный на ОДО барельеф – точная копия изображения Сталина, которое хранилось в запасниках Дома офицеров. Его масса составляет 200 килограммов, а высота – около метра Фото: Галина Соловьёва

В этот вторник на башню Окружного дома офицеров вернули барельеф Иосифа СТАЛИНА, который впервые появился на ней ещё в начале 1940-х. Судьба скульптуры была непростой: в 1963 году перед визитом на Урал Никиты ХРУЩЁВА её скрыли от глаз деревянным коробом, а в 90-е и вовсе демонтировали. Нашли барельеф лишь в 2007 году в подвале ОДО.

Полная неожиданность

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что восстановление барельефа – это часть масштабных работ по реконструкции исторического облика здания, признанного памятником архитектуры федерального значения.

Случайно или нет, но барельеф вождя народов снова появился на фасаде ОДО в день, когда в 1943 году вместо «Интернационала» был утверждён Государственный гимн СССР. В нём были такие строки: «Нас вырастил Сталин – на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Но после XX съезда КПСС эти слова больше не исполняли, а все скульптурные изображения Иосифа Виссарионовича разрушили или убрали, как это произошло с Домом офицеров.

Возможно, барельеф так бы и продолжал храниться в запасниках ОДО, если бы этой весной с инициативой вернуть его обратно не выступили активисты общественного движения Захара Прилепина. Как рассказал его координатор по Свердловской области Алексей Никифоров, прежде чем приступить к реализации этой идеи, общественники обратились в ведомства, которые отвечают за Дом офицеров:

– Мы получили ответ от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о том, что восстановление барельефа Иосифа Сталина должно осуществляться в рамках проведения работ по сохранению Дома офицеров. После этого мы обратились к руководству ОДО, оно одобрило наше предложение и включило его в план реставрации фасадов здания, которое принадлежит Минобороны РФ.

Летом бывший начальник Дома офицеров полковник Сергей Конов в разговоре с «ОГ» заявил, что барельеф установят на башню не раньше 2023 года из-за долгого согласования проекта ремонтных работ в департаменте архитектуры Екатеринбурга и региональном управлении госохраны памятников. Но военные ускорили бюрократические процедуры, и скульптура появилась на фронтоне здания уже в декабре. Для местных жителей это стало полной неожиданностью, а вот их оценки были вполне предсказуемы.

Восстановление исторической справедливости

К примеру, журналисты одного из городских изданий запустили онлайн-петицию с требованием демонтировать портрет Сталина, так как его установка не обсуждалась с горожанами и может вызвать конфликты в обществе. На момент сдачи номера в печать её подписали 2 163 человека. Противоположного мнения придерживаются коммунисты. Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Александр Ивачёв считает возвращение барельефа оправданным:

– Сталин как главнокомандующий советскими войсками фактически олицетворяет все главные качества российского офицера – силу, дисциплину, преданность своей Родине, нестяжательство и неминуемость победы русского оружия. Это оправданно и с исторической точки зрения, потому что здание Дома офицеров создавалось в сталинские годы и в 40-е барельеф там присутствовал. Поэтому его возвращение — это восстановление исторической справедливости, которая важна для самосознания наших военных, чтобы мы не забывали о величайших победах, одержанных под руководством Сталина. Это наша история, и ею нужно гордиться.

Политические споры о вожде народов, как и о Владимире Ленине, можно вести бесконечно. Но здесь действительно важен исторический момент. Барельеф Сталина вернули туда, где он находился полвека, а потом в течение 30 лет хранился в подвале. И такие ситуации характерны не только для нашей страны, но и для европейских государств, в частности, Франции.

В 1810 году в центре Парижа в память о победах французской армии установили знаменитую Вандомскую колонну, шпиль которой венчала статуя Наполеона Бонапарта. Через четыре года после его отречения от трона скульптуру сняли, а спустя 19 лет король Луи-Филипп I вернул её на прежнее место. В очередной раз монумент низвергли во времена Парижской коммуны в 1871 году, поскольку революционеры посчитали его «памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права». И что же? После поражения коммуны статую Наполеона восстановили, и с тех пор ни у кого из французов не возникает желания её демонтировать или заколотить деревянным коробом.