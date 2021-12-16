Во сколько обойдётся уральцам заказ Деда Мороза и Снегурочки для детей в 2021 году?

Фото: Максим Смагин

«ОГ» узнала, во сколько обойдётся визит сказочных персонажей до 31 декабря и в новогоднюю ночь и что предлагают за эти деньги екатеринбургские агентства по организации праздников, а что – частники.

Дорого, но неформально

По запросу «Заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом Екатеринбург» поисковая строка в Интернете выдаёт десятки разных предложений. Самыми первыми идут сайты агентств – заходим на один из них и сразу же попадаем на пункт «Рассчитать стоимость поздравления». Конечную сумму заказа по вашим пожеланиям предлагают проговорить по телефону или отправить в вотсапе, но начальная стоимость – от 2 500 рублей. Такое 15-минутное экспресс-выступление будет состоять только из выхода одного Деда Мороза или Снегурочки, двух-трёх игр с ребёнком, вручения подарка и фотографии на память. Если же хотите, чтобы к вам пришёл и Дед Мороз, и Снегурочка, то заказ обойдётся минимум в 4 000 рублей.

В другом агентстве мы получили более подробную информацию по ценам:

– До 31 декабря выезд и тридцатиминутное поздравление Деда Мороза и Снегурочки стоит от 4 500 до 15 000 рублей. После 18:00 31 декабря цена поднимется до 17 000–20 000 рублей. Точная стоимость зависит от района, куда артистам придётся добираться, и от длительности их выступления. Зато у нас можно сразу выбрать костюмы для персонажей, и они гарантированно приедут в них.

В третьей компании по организации праздников журналисту «Облгазеты» сообщили, что 15-минутный выезд Деда Мороза и Снегурочки обойдётся минимум в 2 500 рублей, 30-минутный – от 4 500 рублей, а час уже минимум 7 500 рублей. Окончательная цена зависит от даты и времени проведения мероприятия, количества актёров, при заказе до 20 декабря – скидка 500 рублей. Правда, здесь обещают настоящих актёров и стопроцентно пунктуального и трезвого Деда Мороза.

– Все наши актёры привиты от коронавируса, так что родители могут не бояться за здоровье своих детей, – рассказала «Облгазете» художественный руководитель крупной организации праздников в Екатеринбурге Александра Бурлакова. - Большая часть актёров – студенты педагогического университета, в основном будущие психологи, несколько ребят окончили театральный институт. Набор проводим дважды в год, осенью и весной, чтобы дать актёрам возможность адаптироваться к периоду высокой загруженности. Но из 12 человек, как правило, всё равно остаются только один-два: работа непростая.

Почти во всех агентствах «Облгазете» пояснили: чтобы праздник точно удался, перед выездом организация, как правило, выясняет у родителей интересы малыша, его любимых животных, чего он боится – это признак, что к делу подойдут неформально. Возраст ребёнка не имеет значения – подстроятся под всех.

Кто дешевле

Тем не менее далеко не все родители приглашают Деда Мороза и Снегурочку именно из агентства.

– Сейчас родители покупаются на дешевизну частных аниматоров и реже обращаются в агентства. А кто проверял частников? – сетует директор агентства праздников в Екатеринбурге Валерия Кузнецова. – Частник может всё отменить, причём в тот же день, за несколько минут до того, как должен быть на месте. Обращаясь в агентство, вы прежде всего заключаете договор, после чего организация обязана исполнить эту услугу. Даже если артист не сможет приехать, в хорошем агентстве всегда есть замена.

Что касается частников, то предложений об их услугах по новогодним поздравлениям едва ли не больше – только по одному Екатеринбургу на Аvito более 150 объявлений. И они однозначно выигрывают в плане цен: средняя стоимость 15-минутного поздравления Деда Мороза и Снегурочки составляет 1 500–2 000 рублей до 31 декабря, накануне новогодней ночи – 3 000–3 500 рублей, а под бой курантов – 5 000–8 000 рублей. А где-то вашего ребёнка обещают поздравить и вовсе за 500–700 рублей.

– Проведём поздравление-спектакль с играми, песнями, фокусами и танцами. Подарки от Деда Мороза гарантированы всем малышам, – прокомментировали «Облгазете» после звонка по одному из объявлений. Примерно то же самое обещают и все другие частники – подробностей никто не сообщает.

При этом сами родители признаются, что при выборе актёров для новогоднего поздравления ребёнка смотрят не только на цену.

– Когда мы приглашали Деда Мороза и Снегурочку, для меня был важен не только опыт артистов, но и то, как они выглядят, в каком состоянии их рабочие костюмы, – рассказывает «Облгазете» многодетная мама из Екатеринбурга Оксана Лунегова. – Я не ограничивалась отзывами друзей: просмотрела множество разных сайтов и объявлений, почитала, что пишут об этих актёрах.

ВАЖНО Агентства заключают договор с заказчиком: где-то могут просить предоплату в размере 500–700 рублей, но где-то можно заплатить всю сумму уже после визита Деда Мороза и Снегурочки. Частники также могут попросить предоплату. Как правило, оплату можно везде произвести и наличным, и безналичным расчётом. А вот требование полностью оплатить заказ актёров до их визита должно насторожить.

КОММЕНТАРИЙ Светлана КРЮКОВА, аниматор: – Ну как ты объяснишь ребёнку, что сейчас пандемия, и Дед Мороз не придёт? В прошлом году даже в разгар самоизоляции, когда все мероприятия проходили в онлайне, Деды Морозы нашего агентства ходили поздравлять детей. И это при том, что тогда ещё почти никто не прививался – по сути, все рисковали. Сейчас многие клиенты до сих пор хотят, чтобы я пришла поздравить их ребёнка в качестве Снегурочки, даже не спрашивая, есть ли у меня QR-код.