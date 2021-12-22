Дело деда: вынесли приговор убийце «зимнего волшебника»

Горка, которую заливал «зимний волшебник». Скриншот программы «События», ОТВ

В Свердловском областном суде вынесли приговор убийце Валентина СПИЦЫНА. Это 90-летний пенсионер из Режа, личность хорошо известная местным жителям. Ветеран каждую зиму заливал в одиночку горку для детей, а в родном посёлке Озёрный высадил целую аллею и благоустроил сквер.

На днях во дворе дома, где жил ветеран Спицын, собрались местные жители. Здесь и деревянная горка, правда, ещё без льда, и корт, слегка засыпанный снегом. Взрослые готовят поле для детских игр. Утрамбовывают снег, чтобы залить водой. В этом году на работы вышли 6 человек, папы, они орудуют лопатами, и мамы с колясками, они укатывают свежий снег. До нынешней зимы горку во дворе заливал Валентин Николаевич. Соседи говорят, ветерану нравилось «работать» зимним волшебником.

Цена жизни: 1 850 рублей

В апреле 2021 года Валентина Спицына убили в собственной квартире. Сделали это с особой жестокостью. Трагическая история началась ещё в феврале 2021-го. Ранее судимый Станислав Мигунов пробрался в квартиру к пенсионеру и украл у него кошелёк, в котором было всего 1850 рублей. Ветеран заявил в полицию о краже, а злоумышленник обиделся на него за это и пришёл с разборками. 90-летней пенсионер сам открыл двери своему убийце, они были знакомы. Мигунов избил беззащитного старика, а чтобы замести следы, убийца раскидал по квартире вещи и поджёг их. Он понимал, как позже это установило следствие, что спастись из огня Валентин Николаевич не сможет.

Приговор

Свердловский областной суд приговорил Станислава Мигунова к 17 годам 2 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания первых 6 лет в тюрьме, остальной срок Мигунов проведёт в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Кроме того, осуждённый обязан выплатить полтора миллиона рублей родным Валентина Спицина за нанесённый моральный ущерб. В последнем слове преступник попросил прощения у потерпевших, но слова о признании вины от него так никто и не услышал. Мигунов считал, что 90-летний избитый ветеран сумеет выбраться из квартиры и не пострадает от пожара. Приговор в законную силу пока не вступил.

В память о ветеране

Во дворе дома в Реже, где жил Валентин Спицын, местные жители в этом году сделали не только ледяную горку для детей, но и отремонтировали ворота у корта, подрезали кусты, установили освещение. В память о неравнодушном соседе хотят залить каток, чтобы к Новому году здесь любой желающий мог встать на коньки.