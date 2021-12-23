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23 декабря 2021, 17:35

Владимир Путин ответил на вопрос о "любимых министрах" еврейским анекдотом

Михаил Мишустин и Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что Михаил Мишустин всегда информирует его о своём отпуске и всегда находится на связи. Фото: пресс-служба Кремля.

Журналист издания LIFE Александр Юнашев спросил у Президента РФ Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции о его "министрах-любимчиках". Также у главы государства спросили, почему он берёт с собой на отдых в тайгу главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, но не берёт премьер-министра Михаила Мишустина.

На второй вопрос журналиста LIFE Владимир Путин ответил еврейским анекдотом.

"Если мы ещё и Мишустина будем брать с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется? Кто будет работать? Поэтому мы отдыхаем попеременно. Михаил Владимирович меня всегда информирует о своём отпуске и всегда находится на связи", - сказал Президент РФ.

Также Владимир Путин признался в любви к Сибири, куда он ездит на отдых ежегодно.

Президент подчеркнул, что у него нет и не может быть любимчиков, и он указывает на недостатки в работе даже тем, с кем у него сложились хорошие личные отношения.

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Областная газета Свердловской области

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