Владимир Путин ответил на вопрос о "любимых министрах" еврейским анекдотом

Журналист издания LIFE Александр Юнашев спросил у Президента РФ Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции о его "министрах-любимчиках". Также у главы государства спросили, почему он берёт с собой на отдых в тайгу главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, но не берёт премьер-министра Михаила Мишустина.
На второй вопрос журналиста LIFE Владимир Путин ответил еврейским анекдотом.
"Если мы ещё и Мишустина будем брать с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется? Кто будет работать? Поэтому мы отдыхаем попеременно. Михаил Владимирович меня всегда информирует о своём отпуске и всегда находится на связи", - сказал Президент РФ.
Также Владимир Путин признался в любви к Сибири, куда он ездит на отдых ежегодно.
Президент подчеркнул, что у него нет и не может быть любимчиков, и он указывает на недостатки в работе даже тем, с кем у него сложились хорошие личные отношения.
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