Особый противопожарный режим введут в Екатеринбурге на время праздников

С 25 декабря в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий - до 19 января.
Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. В частности режим позволит городским властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием людей.
В документе также отмечается, что УК и ТСЖ в указанный период рекомендовано провести разъяснительную работу с населением - рассказать о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, управляющие жилфондом должны обеспечить возможность беспрепятственного проезда спецтехники к месту возникновения пожара.
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