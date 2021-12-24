Особый противопожарный режим введут в Екатеринбурге на время праздников

Повышенные меры безопасности, связанные с предотвращением пожароопасных ситуаций, продлятся с 25 декабря по 19 января 2022 года. Фото: Павел Ворожцов.

С 25 декабря в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий - до 19 января.

Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. В частности режим позволит городским властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием людей.

В документе также отмечается, что УК и ТСЖ в указанный период рекомендовано провести разъяснительную работу с населением - рассказать о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, управляющие жилфондом должны обеспечить возможность беспрепятственного проезда спецтехники к месту возникновения пожара.