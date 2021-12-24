Свердловчанам COVID не помеха

Губернатор традиционно встречается с представителями общественности накануне Нового года. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Вчера на приёме в честь представителей общественности Евгений КУЙВАШЕВ рассказал об успехах области в строительстве, здравоохранении и волонтёрстве. Несмотря на ковидное время, региональным властям удаётся достигать национальных целей развития, установленных Президентом России.

Гости стали собираться в резиденции губернатора за полчаса до начала новогоднего приёма. Первым прибыл председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков. Следом за ним приехали председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, руководитель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, лётчик, Герой России Дамир Юсупов и другие известные жители региона.

Между тем Фото: Департамент информполитики Свердловской области Не остался без награды и сам Евгений Куйвашев. Татьяна Мерзлякова вручила ему премию фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», основанного Елизаветой Глинкой. Глава области стал лауреатом премии в номинации «Сотрудничество НКО, государства и бизнеса». Региональный омбудсмен передала ему стеклянную статуэтку накануне пятой годовщины со дня трагической гибели доктора Лизы в авиакатастрофе под Сочи: – Мне выпала большая честь исполнить просьбу ваших друзей – самого, наверное, на сегодня благотворительного из фондов, существующих в России, и передать эту награду. Я знаю, как вас любят там. И это начиналось с вашего общения с доктором Лизой – с Лизой Глинкой. Сегодня многие пытаются на этом имени сделать и себе имя, но я бы хотела сказать в этом зале о том, что последняя запись со словами благодарности на страничке «Фейсбука» Лизы Глинки была посвящена Евгению Владимировичу Куйвашеву – словами благодарности за поддержку тогда, когда она очень требовалась фонду. И сегодня Евгений Владимирович, как все мы знаем, продолжает ему помогать.

Показатели выше доковидных

Евгений Куйвашев начал встречу с разговора о достижениях в социальной сфере. И хотя текущий год, как и предыдущий, прошёл в условиях пандемии, региональные власти создавали рабочие места и открывали новые предприятия, строили школы, детские сады, больницы и дороги.

По ключевым показателям область даже превысила уровень доковидного периода. Так, впервые за всю историю Свердловской области было возведено свыше 2,4 миллиона квадратных метров жилья. При этом, как отметил глава региона, опережающими темпами ведётся расселение аварийного жилья (см. текст ниже. – Прим. «ОГ»), возводится деревня Универсиады-2023, близится к завершению строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги:

– В этом году мы серьёзно укрепили наше здравоохранение. В городах области появились новые центры кардиологической и онкологической помощи, капитально отремонтированы многие поликлиники, завезено современное оборудование. Особо хотел бы отметить деятельность волонтёров, которые трудились в кол-центрах и медицинских организациях, сопровождали мобильные пункты вакцинации, помогали пожилым, одиноким, немощным людям.

Работали волонтёры и на выборах-2021, в ходе которых были избраны депутаты Государственной думы и Законодательного собрания области. Свой состав обновили и представительные органы 35 муниципалитетов региона. Всего в период голосования на избирательных участках трудились более четырёх тысяч наблюдателей-добровольцев, а деятельность свердловского Центра общественного наблюдения получила высокую оценку на федеральном уровне и была растиражирована по всей России.

Первые по развитию НКО

То же самое можно сказать и о социально ориентированных некоммерческих организациях – по их количеству Средний Урал занимает первое место в стране. На финансирование социальных проектов из Фонда президентских программ было направлено более 25 миллионов рублей. Среди победителей нынешнего года, получивших крупные гранты, – фестиваль «Ночь музыки», Уральское биеннале современного искусства и креативный кластер «Лето на заводе». Каждый из этих проектов стал брендом Свердловской области.

Сохранение исторической памяти – ещё одно важное направление общественной работы. В мае почётного звания «Город трудовой доблести» был удостоен Каменск-Уральский. В его поддержку выступили сотни молодых ребят, которые провели около десятка патриотических акций. В этом году была 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны: в течение всего года неравнодушные свердловчане занимались благоустройством воинских захоронений и мемориалов, помогали фронтовикам и труженикам тыла.

– Средний Урал всегда славился традициями волонтёрства и добровольчества, – отметил Евгений Куйвашев. – Гражданское общество Свердловской области за этот непростой год стало ещё более сильным и зрелым.

Глава региона вручил самым достойным государственные награды Благодарностями Президента России отмечены руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес и главный специалист управления социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила Ольга Ефанова .

и главный специалист управления социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила . Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев .

. Звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоился вице-президент федерации баскетбола Верхней Пышмы Владимир Сапов ,

, Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени получил начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.