Эх, яблочко: уральские селекционеры назовут сорт яблок в честь Юрия Никулина

Юрий Никулин и Анатолий Марчевский были хорошо знакомы и даже выступали вместе. Фото: Максим Смагин

У знаменитого советского клоуна Юрия НИКУЛИНА, выступавшего в тандеме с Михаилом ШУЙДИНЫМ, когда-то была популярная реприза «Продавцы яблок». Актёры всё время громко задавались вопросом: «Какой сорт яблок? Какой сорт яблок?». Сегодня уральские селекционеры могут дать ответ – однозначно Никулинка. На свердловской селекционной станции садоводства разработали сорт, который решено назвать в честь артиста.

Отборная работа

Новый сорт яблок вывел Сергей Макаренко – селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. Сортообразец был получен в результате совместной работы с коллегами из Краснодара. Мама нашего сорта – «Алтайская пурпуровая», папа – европейский сорт «Гала». Селекционеры хотели получить вкусное, красивое яблоко, которое к тому же хранится до самой весны. Получилось. Плоды средней массой 145–185 г, сплошной яркой красной окраски.

– Вкус очень хороший: больше сладкий, содержание кислоты невысокое. К болезням устойчив, вредителями не повреждался. Яблоко будет нравиться всем – и детям, и взрослым. Сочное, мякоть хрустящая, очень ароматная, вкус сладкий, – рассказывает Сергей Макаренко.

До недавнего времени этот сорт яблок, больше похожий на красный клоунский нос, имел только порядковый номер 2917.

Мера добра

Название «Никулинка» придумал советник генерального директора Росгосцирка Анатолий Марчевский, который долгие годы руководил екатеринбургским цирком.

– Десять лет назад мы проводили Всемирный фестиваль клоунов, посвящённый памяти Юрия Никулина, тогда я и придумал слово «Никулинка» – для обозначения единицы измерения добра, поскольку имя этого актёра у всех неизменно ассоциируется с добротой. От встречи с таким человеком в душе остаются тёплые, нежные чувства и желание продолжить общение, сохранить дружбу на долгие годы. Ты доверяешь и веришь этому человеку с первой минуты и на всю жизнь. Таким удивительным человеком был Юрий Владимирович Никулин. Он был таким и в жизни, и на манеже: добрый, талантливый, великий, – вспоминает Анатолий Марчевский.

Звёзды сошлись

18 декабря 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. Накануне этой даты к Анатолию Марчевскому обратилась Александра Лебединская – артистка цирка, хореограф, режиссёр, представитель семьи, члены которой на протяжении нескольких поколений имели прямое отношение к цирку. Александра – большая поклонница творчества Никулина. В год его юбилея она вместе с кафедрой и выпускниками РАТИ-ГИТИСа режиссёрского факультета (режиссура цирка) подготовила спектакль, посвящённый жизни и творчеству Юрия Владимировича. А к Анатолию Марчевскому она обратилась с просьбой помочь в реализации своей идеи: вспомнив репризу «Продавцы яблок», Александра Лебединская предложила присвоить имя Никулина новому сорту яблок.

– Я считаю, что это прекрасная идея. Подходящее название у меня уже было, – рассказал Анатолий Марчевский. – Обратился в Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр, и там меня поддержали Сергей Макаренко и Татьяна Слепнёва – руководитель структурного подразделения Свердловской селекционной станции садоводства. Эта идея получила одобрение сына Юрия Владимировича, Максима Никулина.

от 2917 до Никулинки

– Назвать один из гибридов в честь Юрия Владимировича Никулина – это, без сомнения, является честью для нас, – сказал Сергей Макаренко.

– Осознав, с какой просьбой к нам обратился Анатолий Марчевский, я обрадовалась, от волнения у меня мурашки бегали, – говорит Татьяна Слепнёва. – Название сорту даётся не просто так, оно не берётся с потолка. Когда создаются новые гибриды, им первоначально присваивается просто номер. Но селекционер наблюдает за новым сортом на протяжении нескольких лет, начинает понимать характер этого сорта и параллельно придумывает название. Оно дается осознанно. И вот сейчас Сергей Макаренко не просто определился с названием. Наблюдая за сортом несколько лет, он провел параллели, учёл все вкусовые характеристики и принял решение присвоить сорту 2917 название – Никулинка.

Сейчас селекционеры заняты подачей документов на регистрацию названия. Уральцы предполагают, что в ближайшие месяцы «Никулинка» ляжет на прилавки и уже осенью 2022 года можно будет снять первый урожай.

Как только появятся саженцы, яблони сорта Никулинка будут высажены возле каждого цирка и на дачных участках цирковых артистов, уверен Анатолий Марчевский: «У себя на даче я этот сорт точно посажу! Я первый в очереди. Кто следующий?»

Анатолий Марчевский и Юрий Никулин, 90-е годы. Фото: из личного архива Анатолия Марчевского