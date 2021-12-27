Полпред Президента РФ в УрФО помог исполнить мечту шестилетнего свердловчанина

Михаил смог посидеть за штурвалом нового воздушного судна выпуска 2021 года, которое недавно пополнило авиапарк. Фото: пресс-служба подпредства в УрФО

Шестилетний Михаил Лянка мечтал оказаться в роли пилота и посидеть за штурвалом самолёта. Его просьбу и ещё два желания снял перед Новым годом с "Ёлки желаний" полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

К исполнению мечты юного свердловчанина подключились екатеринбургский аэропорт Кольцово и авиакомпания "Уральские авиалинии". В итоге мальчика с мамой и сестрой пригласили в авиационно-технический центр. Михаил смог посидеть за штурвалом нового воздушного судна выпуска 2021 года, которое недавно пополнило авиапарк.

"Моя мечта - стать лётчиком. Спасибо Деду Морозу!" - заявил уралец. Его мама Елена Лянка пояснила, что сын увлекается авиатематикой с четырёх лет и что она не против, чтобы в будущем Миша стал настоящим пилотом.

В пресс-службе попреда Президента РФ в УрФО сообщили, что в ближайшее время Владимир Якушев исполнит ещё два желания.

Добавим, что акция "Ёлка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной" и призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. В 2018 году проект вошёл в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрёл статус Всероссийского.

В акции участвует и Президент России Владимир Путин. Он уже исполнил мечту 14-летнего Марка Кобленева из Раменского района Московской области, организовав его обучение игре на гитаре. Также глава государства помог 13-летней школьнице из Ставрополья попасть на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Президент также поможет пятилетнему Осору Аюшееву из Бурятии, желающему побывать в роли пожарного.