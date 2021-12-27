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27 декабря 2021, 18:40

В Екатеринбурге к детям Дед Мороз прилетел на военном вертолёте

Дед мороз прилетел на вертолёте

Дед Мороз удивил детей своим необычным появлением. Фото: пресс-служба ЦВО.

Деда Мороза к воспитанникам детского дома-интерната в Екатеринбурге доставили на вертолёте Ми-8АМТШ. Появиться эффектно главному зимнему волшебнику помогли лётчики Центрального военного округа.

В ходе праздничного мероприятия, прошедшего в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний», экипаж армейской авиации также провёл экскурсию по военному аэродрому. Юные участники смогли посидеть за штурвалом вертолёта и самолёта, которые ежегодно встречают космонавтов на Земле.

"Детям представили военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ, транспортный самолёт Ан-12, самолёт Ан-26, оборудованный специальным медицинским модулем, и пассажирский самолёт Ту-134", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЦВО. Отмечается, что для детей также был организован сладкий стол с вручением подарков от Деда Мороза.

Фото: пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО

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