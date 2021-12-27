Темы дня

Общество
27 декабря 2021, 20:17

Пятилетний Сёма из Ирбита на день стал инспектором ДПС

Инспектор Сёма и сотрудник ГИБДД

В конце рабочего дня юный полицейский получил зарплату в виде коробки конфет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Отделение ГИБДД МО МВД России "Ирбитский" в преддверии Нового года решило исполнить мечту пятилетнего Сёмы, который хочет стать инспектором ДПС. Он провёл один день в компании дорожных полицейских и получил сладкий подарок.

В детский сад №25 города Ирбита пришли полицейский Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили Семёну сюрприз - поздравили его с наступающим праздником и пригласили на собеседование на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

Командир ОВ ДПС ОГИБДД МО МВД России "Ирбитский" капитан полиции Сергей Гусаров сопроводил мальчика в отделение, где он познакомился с начальником ГИБДД – майором полиции Сергеем Тропиным. Новый сотрудник успешно прошёл проверку на готовность к работе и принёс клятву, после чего ему разрешили приступить к службе.

"Семён оказался очень внимательным и любознательным мальчиком, он уже знает много дорожных знаков и пристально смотрел за их соблюдением на дороге. Первый рабочий день пятилетнего Семёна прошел на ура!" - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В конце рабочего дня юный полицейский получил зарплату в виде коробки конфет. Сёма поблагодарил сотрудников ГИБДД за исполненную мечту.

Сюжет

Новый год-2022
Ждём праздник вместе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.12.2021, 20:46 / Общество
За 2021 год в Свердловской области восстановлены права почти тысячи обманутых дольщиков
27.12.2021, 20:17 / Общество
Пятилетний Сёма из Ирбита на день стал инспектором ДПС
27.12.2021, 20:07 / Общество
Владимир Путин наградил Евгения Куйвашева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
27.12.2021, 19:09 / Общество
Евгений Куйвашев отменил QR-коды в свердловских ресторанах и фитнес-залах до 15 января
27.12.2021, 18:40 / Общество
В Екатеринбурге к детям Дед Мороз прилетел на военном вертолёте