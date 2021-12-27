Пятилетний Сёма из Ирбита на день стал инспектором ДПС

В конце рабочего дня юный полицейский получил зарплату в виде коробки конфет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Отделение ГИБДД МО МВД России "Ирбитский" в преддверии Нового года решило исполнить мечту пятилетнего Сёмы, который хочет стать инспектором ДПС. Он провёл один день в компании дорожных полицейских и получил сладкий подарок.

В детский сад №25 города Ирбита пришли полицейский Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили Семёну сюрприз - поздравили его с наступающим праздником и пригласили на собеседование на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

Командир ОВ ДПС ОГИБДД МО МВД России "Ирбитский" капитан полиции Сергей Гусаров сопроводил мальчика в отделение, где он познакомился с начальником ГИБДД – майором полиции Сергеем Тропиным. Новый сотрудник успешно прошёл проверку на готовность к работе и принёс клятву, после чего ему разрешили приступить к службе.

"Семён оказался очень внимательным и любознательным мальчиком, он уже знает много дорожных знаков и пристально смотрел за их соблюдением на дороге. Первый рабочий день пятилетнего Семёна прошел на ура!" - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В конце рабочего дня юный полицейский получил зарплату в виде коробки конфет. Сёма поблагодарил сотрудников ГИБДД за исполненную мечту.