От Деда до Мороза

Таким приходил Дед Мороз на ёлку во Дворце пионеров Свердловска в 1953 году. Фото: Из архивов Центра творчества детей и молодежи «Одарённость и технологии»

Новый год без «борода из ваты», красного кафтана и Снегурочки – просто грустно и никакого э-ге-гей. А с чего всё начиналось, разбиралась Татьяна БУРОВА.

Прообраз

У всеми любимого Деда Мороза, как уверяют историки, далёкими предками были языческие боги, олицетворяющие разные явления природы. К людям они были неласковы, поэтому их старались задобрить подарками.

В народных поверьях и преданиях действовал и властитель холода Морозко, который наказывал людей за зло и жадность. С него и списал в 1841 году своего Деда Мороза писатель Владимир Одоевский. Главный герой его сказки «Мороз Иванович» наделял детей и взрослых подарками, но не просто так, а за добрые поступки и трудолюбие. И уж, конечно, никто не мог заказать ему подарки за деньги.

Есть ещё версия, что свою родословную Дед Мороз ведёт от Николая Чудотворца, но даже на старинных рождественских открытках дедушка в красном кафтане с мешком подарков больше смахивает на сказочного персонажа, нежели на святого.

С 1910 года в России Дед Мороз стал появляться в качестве доброго волшебника с мешком подарков на рождественских праздниках. Однако после революции он был признан пережитком прошлого. В канун 1929 года Рождество было объявлено вне закона, репрессиям подверглись также Дед Мороз, Снегурочка и украшенная ёлка.

К счастью, через шесть лет большевики признали ошибку и вернули из изгнания ёлку, Деда Мороза и Снегурочку, но уже в качестве не рождественских, а новогодних персонажей. Забегая вперёд, скажем, что в 1980 году по инициативе Архангельского обкома комсомола родиной Деда Мороза был объявлен этот областной центр.

Он уходил, чтобы вернуться

Новогодний праздник со всеми его атрибутами в Стране Советов возродили в конце 1935 года. Через год в Свердловской области прошли первые новогодние ёлки. Проходили они в виде карнавалов, но сведений об участии в тогдашних торжествах Деда Мороза сохранилось очень мало. В газетных публикациях о нём упоминали не всегда, в объектив фотоаппаратов он тоже не попадал: то ли не успел добраться после своей реабилитации до Среднего Урала, то ли журналисты не считали его главной фигурой праздника.

На первой новогодней ёлке для детей на Уралмаше, как следует из заметки, опубликованной 3 января 1937 года в газете «За тяжёлое машиностроение», верховодил «массовик-затейник тов. Демьяненко». Именно он просил деток сказать хором «Здравствуй, ёлка!». В номере от 6 января в той же газете рассказывается о том, как проходил «грандиозный бал-маскарад» для взрослых 31 декабря 1936 года в клубе имени Сталина Уралмашзавода. Журналист отмечает удачные маски двух комиков, изящные костюмы Ночи и Снегурочки, но о Деде Морозе – ни слова.

Общегородской новогодний карнавал для детворы в Свердловске первый раз устроили 30 декабря 1936 года в парке усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, отданной под Дворец пионеров (ныне – Дворец творчества детей и молодёжи «Одарённость и технологии»). В зданиях тогда шёл ремонт, поэтому гуляли на открытом воздухе. На том карнавале, похоже, тоже обошлось без Деда Мороза. А вот на фотографиях с новогодних ёлок начиная с 1937 года Дед Мороз уже присутствует, причём в качестве главного персонажа.

К сожалению, сведений о том, кому в первые годы после реабилитации Дед Мороз делегировал свои полномочия в Свердловске, найти не удалось.

Личность исполнителей роли Деда Мороза перестали скрывать только в середине 40-х. В номере газеты «За тяжёлое машиностроение» от 4 января 1945 года, где описывается празднование Нового года в клубе имени Сталина, сообщается: «Вот в зале появляется Дед Мороз (артист филармонии Быков), Снегурочка (артистка Шляпина)».

– Речь идёт о известном чтеце, мастере художественного слова Николае Быкове, – рассказал «ОГ» начальник отдела оформления зарубежных гастролей Свердловской государственной академической филармонии Тимофей Колотурский. – Он обладал великолепным голосом, который в вокальной терминологии именуется басом. В Великую Отечественную войну Николай Иванович был участником фронтовых бригад, проработал в филармонии до конца пятидесятых годов прошлого века.

Тогда же, в 1945-м, был рассекречен и Дед Мороз на главной городской ёлке Свердловска во Дворце пионеров.

– Это был артист Свердловского театра драмы Виктор Кичигин, – сообщила «ОГ» методист городского центра творчества детей и молодёжи «Одаренность и технологии» Татьяна Шумилова. – Он исполнял обязанности Деда Мороза на протяжении 38 лет – с 1945 по 1983-й.

По отзывам тех, кому посчастливилось видеть артиста в этой роли, он был самым убедительным Дедом Морозом, очень внимательным и добрым.

– Первый раз на ёлку во Дворце пионеров я попала в восемь лет, в самом начале 1964 года, – рассказывает екатеринбурженка Татьяна Сарапульцева. – Нам показали замечательный спектакль-сказку, мы водили хоровод, катались с горки, читали стихи. А когда пришло время получать подарок, выяснилось, что я потеряла билетик. Стою в сторонке, глотаю слёзы. И вдруг ко мне подходит Дед Мороз, спрашивает, что случилось, берёт за руку, ведёт к заветному окошечку и получает для меня кулёк со всякими сладостями.

Кстати, повстречаться с Дедом Морозом в исполнении Виктора Кичигина успела и дочка Татьяны Сарапульцевой Светлана. Было это уже в 1982 году.

Судя по рисунку в газете "За тяжёлое машиностроение", на стыке 1938 и 1939 годов Деда Мороза представляли паршютистом. Фото: газета "За тяжёлое машиностроение"

Таким выглядел Дед Мороз в самый разгар Великой Отечественной войны - накануне 1943 года. Фото: газета "За тяжёлое машиностроение"

Фото с самого первого советского новогоднего карнавала на Уралмаше. Фото: газета "За тяжёлое машиностроение"

В газете "За тяжёлое машиностроение" за 1937 год мы нашли фото ледяной горки во Дворце пионеров. Фото: газета "За тяжёлое машиностроение"

Газета "За тяжёлое машиностроение" опубликовала благодарность детей за то, что им вернули новогодний праздник. Фото: газета "За тяжёлое машиностроение"

В ногу с эпохой и модой

Как и всякому волшебнику, вынужденному периодически вращаться в обществе, Деду Морозу приходится соответствовать эпохе, обстоятельствам, модным тенденциям, сохраняя при этом верность традициям.

Снимки с первых советских новогодних ёлок чёрно-белые, поэтому понять, какого цвета шуба и шапка у Деда Мороза, невозможно. Ясно лишь, что воротник и оторочка на подоле и рукавах, а также на шапке – белые. На газетных рисунках военной поры Дед Мороз выглядит то полководцем, смахивающим на Александра Невского, то красноармейцем, то партизаном. И подарки для врагов у него соответствующие – снаряды и гранаты.

– 31 декабря 1942 года по нашему дому ходил Дед Мороз в стёганном кафтане из красного ситца, отороченном ватой, в валенках, – вспоминает екатеринбурженка Вера Тарасова. – Всех деток он одаривал кулёчком, в котором лежало несколько конфеток-подушечек. Это было чудом. Мой брат заметил, что Дед Мороз сильно хромает. «Я тоже с фашистами воюю, – объяснил волшебник. – Был ранен, после госпиталя отпросился вас поздравить. Сейчас вернусь на фронт». И мы стали просить Деда Мороза передать привет нашим отцам.

С годами гардероб Дедушки меняется, становится разнообразнее, богаче. Например, на фото 1972 года у Деда Мороза Виктора Кичигина воротник и рукава кафтана украшены необыкновенным шитьём, вместо валенок — сапоги, у шапки — высокий верх в виде колпака.

– Судя по сохранившимся фотографиям, костюмов у Виктора Николаевича было несколько, но где он их брал, неизвестно, – рассказывает Татьяна Шумилова. – Своей швейной мастерской у Дворца пионеров не было, костюмы для спектаклей шили и расписывали в оперном театре по эскизам художника Николая Ситникова. Сегодня наш Дед Мороз выступает в костюме, сшитом ещё в 1980-е годы. Это расписной кафтан насыщенного оранжевого цвета.

Много нарядов сменил за 54 года работы Дедом Морозом артист Свердловского театра музыкальной комедии Иван Филоненко. Свой первый костюм, в котором ещё студентом театрального училища предстал на утреннике в детском саду, он не помнит. «Было что-то совсем скромное», – отметил он в разговоре с журналистом «ОГ». Зато в нынешнем веке он появляется на новогодних ёлках в Доме актёра в шапке, варежках и кафтане из синего бархата, с воротником и оторочкой из натурального белого меха. Вдобавок наряд расшит «драгоценными» каменьями. На ногах – белые сапожки.

Менялось с годами и окружение Деда Мороза. На первых порах его сопровождали, помимо внучки Снегурочки, зайчики, волки, медведи, снежинки. В 60-е годы прошлого века стал прилетать на ракете юный Новый год в костюме космонавта. В новом веке добавились Лунтики, Человеки-пауки и прочие любимцы современной детворы.

Солист Свердловского театра музыкальной комедии Иван Филоненко показал журналистам "ОГ" процесс превращения в Деда Мороза. Фото: Алексей Кунилов

Этот нарядный костюм Деду Морозу был сшит в 1972 году по эскизам будущего народного художника РСФСР Николая Ситникова. Фото: Из архивов Центра творчества детей и молодежи «Одарённость и технологии»

Дед Мороз в Доме актёра в Екатеринбурге в уходящем 2021 году. Фото: Алексей Кунилов

Не бедный дедушка С конца XX века Дед Мороз с головой окунулся в бизнес, начал открывать предприятия, регистрировать товарные знаки и обзаводиться недвижимостью в России. В 1991 году были созданы ЗАО «Дом Деда Мороза» и ТОО «Почта Деда Мороза». В 1995 году руководство Лапландского заповедника на Кольском полуострове запустило проект «Сказочная Лапландия – владения Деда Мороза». В 1998 году резиденция Деда Мороза появилась в Великом Устюге Вологодской области. Ну а затем пошло-поехало. Предприимчивый Дедушка обзавёлся недвижимостью в Москве, Петергофе, Мурманске, Архангельске, в Кемерово и в Севастополе. У его внучки Снегурочки есть свои терема в вотчинах дедушки, а также своя собственная резиденция в Костроме.

На снежном и морозном Среднем Урале у Деда Мороза имеются две резиденции – на северной окраине села Мостовское и возле озера Балтым в городском округе Верхняя Пышма, а его младший брат Урал Мороз обосновался в «Парке сказов» близ Арамиля. Впрочем, на звание дедморозовской вотчины претендуют и другие уральские базы отдыха. Дед Мороз давно стал бизнес-проектом, способным приносить прибыль.

В зеркале статистики В прошлом году одно из уральских агентств, занимающихся организацией праздников, решило выяснить, каким представляют себе Деда Мороза современники. Опросить удалось 965 человек. И вот что выяснилось. Какого цвета должна быть шуба? Красной, ответили 65% респондентов, синей – 22%; голубой – 10%; белой – 3%.

Какой должна быть шапка? Круглой – 87%, в форме колпака – 13%.

На чём передвигается? На санях, запряжённых тройкой – 48%, в оленьей упряжке – 22%, на лыжах – 10%, пешком – 12%, телепортируется – 8%.

Как дарит подарки? Вручает лично – 48%, подкладывает под ёлку – 43%, отправляет по почте, через Алиэкспресс или Вайлдберриз – 9%.

Криминальный аспект Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Воротников начал работать Дедом Морозом в лихие 90-е. Для него с женой, как он признаётся, это была реальная возможность подзаработать, но она же была связана с немалым риском. Рэкетиры наезжали, отморозки могли избить и отнять выручку, да и в квартире вместо детишек можно было нарваться на бандитскую пирушку. Впрочем, уголовные элементы тоже охотно использовали в те годы для прикрытия образы Деда Мороза и Снегурочки. Под видом этих персонажей криминальные дуэты проникали в квартиры и на фирмы, совершали кражи и ограбления.

Факт С 2005 года днём рождения Деда Мороза считается 18 ноября. Выбор на эту дату пал потому, что с неё в Великом Устюге устанавливаются минусовые температуры.По знаку зодиака Дед Мороз является Скорпионом.