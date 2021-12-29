Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации"

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин сегодня внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Текст документа и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

С ними можно ознакомиться в разделе "Объекты законотворчества".

"В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей", - указано в пояснительной записке. - "Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества".

Сообщается, что в связи с этим гражданство РФ может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы законодательства, обязуются соблюдать Конституцию РФ и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка. Такой подход учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на приобретение гражданства нашей страны, к жизни в российском обществе.

Поясняется, что законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Прежде всего речь идёт о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Право на упрощённое приобретение российского гражданства получают и те, у кого есть близкие родственники - граждане РФ.

Лица, у которых есть родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживавшие на территории Российской империи или СССР (в пределах госграницы РФ), также получают право на упрощённое приобретение российского гражданства без прохождения процедуры признания их носителями русского языка.

Стоит упомянуть и основные принципы гражданства РФ, указанные в законопроекте. В частности, в нём говорится, что: