Новогоднее застолье: что, кроме оливье

Фото: Галина Соловьёва

В преддверие Нового года "Областная газета" опросила известных свердловчан о том, какие блюда они планируют приготовить на новогодний стол.

Елена КЛИМЕНКО, председатель избирательной комиссии Свердловской области:

– На столе будет яблочный штрудель с изюмом и орехами, обязательно – с шариком мороженного. Мои дети это блюдо очень любят

Эльмира ТУКАНОВА, директор департамента по развитию туризма Свердловской области:

– Мы всей семьей лепим пельмени с разными начинками. А на новогоднем столе у нас всегда много овощей, зелени и мясных закусок.

Олег АНАНЬЕВ, ресторатор:

– Все блюда для праздничного стола готовлю сам. Чаще всего это утка по-пекински, крабы в соусе термидор, гребешки в соусе понзу с копчёной грушей, ростбиф, утиная грудка с фуа-гра и яблочным чатни.

Александр ПАНТЫКИН, художественный руководитель «Живого театра», председатель Союза композиторов Свердловской области:

– Обычно на Новый год я готовлю салат с сыром, чесноком, яйцами и майонезом. Он получается очень нежным и вкусным. Это, так сказать, моё фирменное блюдо, которое я всегда готовлю к Новому году.

Ксения ПЕРОВА, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 и 2020 годов по стрельбе из лука:

– У меня есть традиционный рецепт тортика на праздник – называется «Дамские пальчики». Это моя «короночка», всем очень нравится. Поэтому даже не хочу пробовать другие рецепты, вдруг не получится? Про мои «Пальчики» все говорят, что это «Атас!» как вкусно.