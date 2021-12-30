Владимир Путин поздравил действующих и бывших глав государств с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом. Глава российского государства, в частности, поздравил Джо Байдена, Нарендру Моди, Сильвио Берлускони и Фумио Кисиду.
Согласно информации на сайте Кремля, Владимир Путин направил поздравления:
- Премьер-министру Армении Николу Пашиняну;
- Президенту Белоруссии Александру Лукашенко;
- Почётному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву;
- Президенту Киргизии Садыру Жапарову;
- Президенту Молдовы Майе Санду;
- Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону;
- Его Святейшеству Папе Римскому Франциску;
- Королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и Премьер-министру Борису Джонсону;
- Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу;
- Президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и Премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди;
- Королю Испании Филиппу VI и Королеве Летиции;
- Президенту Италии Серджо Маттарелле и Председателю Совета Министров Итальянской Республики Марио Драги;
- Премьер-министру Канады Джастину Трюдо;
- Председателю КНР Си Цзиньпину;
- Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Раулю Кастро;
- Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду;
- Президенту США Джозефу Байдену;
- Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану;
- Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону;
- Премьер-министру Японии Фумио Кисиде.
В поздравлении Джо Байдену Владимир Путин выразил надежду на налаживание эффективного американо-российского диалога. В то же время в телеграмме премьер-министру Японии Президент России отметил важность упрочнения региональной стабильности и безопасности.
Кроме того, Владимир Путин направил поздравления бывшим лидерам государств, среди которых Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джордж Буш, Роберт Кочарян, Ангела Меркель, Биньямин Нетаньяху, Романо Проди, Серж Саргсян, Николя Саркози.
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