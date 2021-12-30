Владимир Путин поздравил действующих и бывших глав государств с Новым годом

Российский лидер, в частности, поздравил Джо Байдена, Нарендру Моди, Сильвио Берлускони и Фумио Кисиду. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом. Глава российского государства, в частности, поздравил Джо Байдена, Нарендру Моди, Сильвио Берлускони и Фумио Кисиду.

Согласно информации на сайте Кремля, Владимир Путин направил поздравления:

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну;

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко;

Почётному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву;

Президенту Киргизии Садыру Жапарову;

Президенту Молдовы Майе Санду;

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону;

Его Святейшеству Папе Римскому Франциску;

Королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и Премьер-министру Борису Джонсону;

Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу;

Президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и Премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди;

Королю Испании Филиппу VI и Королеве Летиции;

Президенту Италии Серджо Маттарелле и Председателю Совета Министров Итальянской Республики Марио Драги;

Премьер-министру Канады Джастину Трюдо;

Председателю КНР Си Цзиньпину;

Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Раулю Кастро;

Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду;

Президенту США Джозефу Байдену;

Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану;

Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону;

Премьер-министру Японии Фумио Кисиде.

В поздравлении Джо Байдену Владимир Путин выразил надежду на налаживание эффективного американо-российского диалога. В то же время в телеграмме премьер-министру Японии Президент России отметил важность упрочнения региональной стабильности и безопасности.

Кроме того, Владимир Путин направил поздравления бывшим лидерам государств, среди которых Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джордж Буш, Роберт Кочарян, Ангела Меркель, Биньямин Нетаньяху, Романо Проди, Серж Саргсян, Николя Саркози.