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1 января 2022, 16:41

Евгений Куйвашев рассказал о первом малыше 2022 года в Свердловской области

Новорождённый ребёнок на руках

Первый малыш в 2022 году родился весом 3 070 и ростом 52 см. Фото: Владимир Мартьянов

Первым новорождённым в 2022 году в Свердловской области стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 00:45 в областном перинатальном центре.

Всего в прошлом году там родились на свет 6 тысяч детей – это рекорд десятилетия для учреждения. "Юбилейным" предновогодним малышом стал мальчик весом 3 210 граммов, роды прошли без осложнений. Молодая мама приехала из Нижнесергинского района.

"Первым малышом 2022 года в главном роддоме региона стал мальчик весом 3 070 и ростом 52 см. Всем малышам – здоровья, родителям – поздравления, а врачам – спасибо!" – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram. Семья новорождённого из Екатеринбурга. Это их первый ребёнок. Имя мальчику родители пока не выбрали.

Ранее на официальной странице Свердловской области в Instagram появилась информация о самых редких именах, которые свердловчане давали своим детям. Так, в 2021 году на свет появились три мальчика по имени Космос: два в Екатеринбурге и один в Каменске-Уральском. В отделе ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга отметили интерес к таким именам, как Яромир, Радомир, Добрыня (с отчеством Никитич), Евсевий, Севастьян, Фрол, Акулина, Евфимия, Милослава. В Первоуральске родители называли своих детей следующими редкими именами: Сервер, Самсон, Маркус, Силуан, Радэль, Мира, Оливия, Русалина, Вивиан, Афина и другие.

Фото: из Instagram губернатора
Областная газета Свердловской области

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