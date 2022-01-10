В Екатеринбурге объявили войну сосулькам

Сосульки на крышах домов представляют большую опасность. В Екатеринбурге вовсю борются с нависшей угрозой. За процессом наблюдал фотокорреспондент "Областной газеты".
Стоит помнить, что если вовремя не убрать сосульки, то они могут упасть кому-нибудь на голову. Рассказываем, кто должен проявить инициативу и предотвратить трагедию.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, стоит обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб обязаны отреагировать на ваше сообщение.
При этом очистка от снега и сосулек самовольно установленных козырьков над балконами является ответственностью владельцев жилых помещений. При желании горожане могут привлекать к таким работам специалистов.
Важно! Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Всегда стоит обращать внимание на огороженные участки тротуаров.
Если проходя вблизи здания вы услышали подозрительный шум сверху, нельзя останавливаться и поднимать голову. Бежать от здания тоже не стоит. Наоборот, нужно прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши. Это может спасти вам жизнь.
Добавим, особенно опасны сосульки в период оттепели. Но по данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Екатеринбурге будет прохладно. В ближайшую ночь ожидается -13...-15ºС. 11 января днём будет -10...-12ºС.