В Екатеринбурге объявили войну сосулькам

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Фото: Павел Ворожцов.

Сосульки на крышах домов представляют большую опасность. В Екатеринбурге вовсю борются с нависшей угрозой. За процессом наблюдал фотокорреспондент "Областной газеты".

Стоит помнить, что если вовремя не убрать сосульки, то они могут упасть кому-нибудь на голову. Рассказываем, кто должен проявить инициативу и предотвратить трагедию.

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, стоит обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб обязаны отреагировать на ваше сообщение.

Фото: Павел Ворожцов

При этом очистка от снега и сосулек самовольно установленных козырьков над балконами является ответственностью владельцев жилых помещений. При желании горожане могут привлекать к таким работам специалистов.

Фото: Павел Ворожцов

Важно! Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Всегда стоит обращать внимание на огороженные участки тротуаров.

Фото: Павел Ворожцов

Если проходя вблизи здания вы услышали подозрительный шум сверху, нельзя останавливаться и поднимать голову. Бежать от здания тоже не стоит. Наоборот, нужно прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши. Это может спасти вам жизнь.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, особенно опасны сосульки в период оттепели. Но по данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Екатеринбурге будет прохладно. В ближайшую ночь ожидается -13...-15ºС. 11 января днём будет -10...-12ºС.