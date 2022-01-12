Чаще всего на стройках мигрантам доверяют тяжёлые виды работ, не требующие квалификации. Фото: Алексей Кунилов

Раньше дактилоскопия была обязательна в России лишь для преступников и сотрудников отдельных ведомств, с 29 декабря 2021 года её ввели для иностранных граждан. Правда, не для всех. Для кого именно и как это скажется на трудовой миграции – в материале «ОГ».

Чтобы задержаться в стране, надо…

Дактилоскопию и фотографирование иностранных граждан проводят в территориальных органах МВД России без взимания государственной пошлины. Там же выдают документ, подтверждающий прохождение этих процедур, – пластиковую карту со снимком и данными владельца. Это нужно сделать однократно, независимо от количества въездов в страну.

Мигранты, которые до принятия закона прошли дактилоскопию и фотографирование, могут сразу получить документ в местном органе МВД. Иностранцы, которые уже проживают на территории России, должны будут пройти эти процедуры при своём следующем въезде в страну либо сделать это заранее.

Также в медицинской организации на территории России иностранные граждане должны пройти медосвидетельствование для подтверждения отсутствия ВИЧ, других опасных инфекционных заболеваний или наркотических зависимостей. К слову, эту процедуру советуют пройти до дактилоскопии и фотографирования. Согласно приказу Министерства здравоохранения России от 19 ноября 2021 г. № 1079 н, медосвидетельствование действует только три месяца с даты выдачи, по окончании которых человек должен повторно пройти процедуру в течение 30 дней. Этот документ нужно также представить в местный орган МВД России.

Теперь иностранец, прибывший в Россию с целью поиска работы, должен пройти все вышеперечисленные процедуры в течение 30 дней со дня въезда либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу. Прибывший в нашу страну с иными целями обязан выполнить эти требования за 90 дней. Если гражданин не выполняет обязательные процедуры, то его срок пребывания в России может быть сокращён.

От обязательного прохождения процедур освобождаются:

граждане Республики Беларусь;

иностранцы младше шести лет;

должностные лица международных организаций;

главы и члены административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ;

владельцы дипломатических, служебных паспортов;

сотрудники и члены административно-технического персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных представительств органов государственной власти иностранных государств;

члены семей вышеуказанных лиц.

Дефицит на рынке труда

Новый закон призван в первую очередь обезопасить россиян сразу на двух уровнях. Во-первых, дактилоскопия и фотографирование помогут быстро определить данные иностранца, если он совершил какие-то противоправные деяния. Во-вторых, контролировать медицинское состояние въезжающих граждан, чтобы не допускать тех, кто может нести угрозу здоровью других людей.

– «Входной контроль» – это главная мера по профилактике и предотвращению криминогенной ситуации, так как у нас появится хоть какая-то идентификация иностранных граждан, у которых зачастую нет ни внятного места жительства, ни внятной работы, – говорит доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин. – Медосмотры предотвратят завоз болезней. Исполнение этого закона затратно для государства, но если мы этого не сделаем, то потерять можем гораздо больше. Поставить на двери в квартиру дорогой замок или сигнализацию всегда стоит того.

Однако новые условия, безусловно, сократят поток мигрантов в Россию, что тоже имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это освободит трудовые места для самих россиян, а с другой – создаст дефицит рабочих рук прежде всего в сфере строительства, транспорта и обслуживания.

– В первую очередь от недостатка дешёвой рабочей силы пострадают работодатели, а потом уже суммарно и вся отрасль, косвенно и российские потребители, – считает профессор кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института экономики и управления Уральского федерального университета Ирина Бритвина. – При этом сейчас во всём мире актуальной является не только задача контролировать поток мигрантов, но и проблема качественной рабочей силы. Соответственно, нужно научиться привлекать специалистов с правильной квалификацией, которые знают культурные и правовые особенности нашего государства, мотивированы работать у нас честно и не нарушать законы. Но это уже следующий шаг к улучшению ситуации с мигрантами.

Бизнес-сообщество резко критикует такую реформу миграционного законодательства. По их мнению, регулярное медицинское тестирование иностранных граждан, особенно высококвалифицированных специалистов, снизит желание оставаться в России. Однако Максим Марамыгин уверен, что несмотря на это, заинтересованных работать в нашей стране людей всегда будет достаточно.

– На мой взгляд, новые правила не остановят иностранных граждан, – полагает он. – Россия была и есть «свет в окошке» для всех центральноазиатских стран: российский рынок труда очень интересен для них. Поэтому мы правильно устанавливаем свои барьеры. Ведь когда россияне хотят попасть в другую страну, никого не интересует, удобно нам это делать или нет. У нас тоже должны быть свои стандарты, поэтому хочешь приехать – соответствуй.

Требования законны Изменения в законы, регулирующие нахождение иностранцев на территории России, вносятся не впервые. В своё время дискуссию вызвало введение обязательного тестирование на знание русского языка, российской истории и законодательства для трудовых мигрантов. Звучали мнения, что это требование станет непреодолимой плотиной для рабочей силы из-за рубежа. В какой-то мере прогнозы сбылись. Однако катастрофы не произошло. – В любой стране мира от иностранного работника требуется знание государственного языка, – говорит председатель правления Ассоциации народов Урала Фарух Мирзоев. – Скажем, в Америке мигрант, желающий трудиться, должен владеть английским. И для России такое требование оправданно. Разница лишь в том, что в тех же Штатах к услугам иностранцев, желающих трудиться, множество бесплатных курсов и развитая система поощрений. Достиг определённого уровня знаний английского языка – можешь бесплатно обучаться в колледже. Это необходимо делать и в России. По словам Фаруха Мирзоева, с момента развала СССР русский язык заметно сдал свои позиции в мире. Если 30 лет назад его носителями являлись 500 миллионов человек, то сейчас их осталось только 300 миллионов. Меры для исправления ситуации принимают власти как бывших союзных республик, так и России. К примеру, в сентябре прошлого года в Таджикистане при поддержке Президента России Владимира Путина были открыты восемь русских школ, в эту и другие азиатские республики направляются преподаватели русского языка. Но быстро восстановить утраченное не удастся.

ЦИФРЫ По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, на 11 января 2022 года безработных в нашем регионе было зарегистрировано 23 149 человек, а потребность работодателей в работниках почти вдвое больше – 50 403 человека. Понятно, что цифры не вполне отражают реальную картину, поскольку существует неофициальное трудоустройство. Тем не менее определённое представление о дефиците рабочей силы они дают. Именно его обычно и заполняют мигранты.

По данным Федерации мигрантов России, средняя зарплата мигрантов превысила 47 тысяч рублей: в сфере строительства и ремонта – 54 тысячи, логистики – 52 тысячи, ЖКХ – 41 тысячу, в сельском хозяйстве – 37 тысяч. У россиян средняя начисленная зарплата, по данным Росстата, составила 54,6 тысячи рублей.

КОММЕНТАРИЙ Абдусалом ХАТАМОВ, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге: – Для наших граждан возможность трудиться в России очень актуальна. В июне 2020 года наш Президент издал постановление, призванное облегчить возможности найти достойную работу в России. Было создано Агентство внешней трудовой миграции, которое открыло свои филиалы во многих крупных российских городах, в том числе и в Екатеринбурге. Они начали заключать договоры с колледжами об обучении мигрантов профессиям, которые на Урале востребованы: учат на строителя, сварщика, электромонтажника, кузовщика. Открываются также курсы русского языка. Обучение для мигрантов бесплатное, расходы на себя берёт Узбекистан. Узбекские мигранты, получившие сертификат WorldSkills, становятся востребованными у работодателей как в России, так и в других странах.

Бюрократический барьер Серьёзным барьером на пути трудовой миграции является российская бюрократия. В частности, немало сил и времени приходится тратить на получение патентов, которые являются весьма востребованными. Так, если за 11 месяцев благоприятного допандемийного 2017 года иностранным гражданам было выдано 39 717 патентов, то за тот же период 2021 года – 50 385. – Много лет назад Ассоциация народов Урала выступила с инициативой упростить процедуру легализации трудовых мигрантов по принципу «одного окна», – говорит Фарух Мирзоев. – В Москве эту идею воплотили блестяще, а в Екатеринбурге иностранные граждане постоянно жалуются на волокиту, на невозможность получить талончик на бесплатное оказание услуг в Универсальном миграционном центре. В свою очередь, Абдусалом Хатамов добавил, что сейчас идут переговоры с российской стороной об открытии Многофункциональных центров непосредственно в Узбекистане, чтобы жители республики могли на месте собирать большую часть документов, необходимых для получения патента на работу в России.

КСТАТИ Медосвидетельствование иностранные граждане проходили и раньше, но только единожды – при получении патента или разрешения на работу. Теперь же это придётся делать каждые 90 дней. – В 2021 году медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляли 32 медицинские организации, включая четыре филиала областного центра профилактики и борьбы со СПИД, перечень которых утверждён постановлением областного правительства, – сообщил «ОГ» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. – Информация о выявленных при обследовании инфекционных заболеваниях и употреблении психоактивных веществ направляется в региональное управление Роспотребнадзора. На её основании принимается решение о депортации иностранных граждан за пределы территории Российской Федерации. Казалось бы, медучреждений достаточно, однако иностранные граждане жалуются на огромные очереди и дополнительную финансовую нагрузку.

Сколько это стоит На сайте Универсального миграционного центра размещён прайс на оказание услуг, в частности для желающих получить патент. Тестирование на знание русского языка, российской истории и законодатества – 4 050 рублей.

Нотариально заверенный перевод паспорта – стоимость определяет переводчик.

Медицинское освидетельствование – 3 600 рублей.